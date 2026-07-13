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Slovenská pošta obstaráva logistický informačný systém
Pošta plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom na štyri roky.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Spoločnosť Slovenská pošta začala verejnú súťaž na dodanie logistického informačného systému (LIS) a poskytovanie podporných a ďalších služieb pre zabezpečenie jeho riadnej prevádzky. Predpokladanú cenu zákazky určila na asi 13,7 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Pošta plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom na štyri roky s tým, že pred uplynutím lehoty môže požiadať o predĺženie poskytovania podporných služieb a služieb nad ich rámec o ďalšie dva roky. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. augusta, pri ich vyhodnotení bude rozhodovať najnižšia cena.
Slovenská pošta zároveň vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie systémových služieb vyššej podpory na vyžiadanie pre bezpečnostné systémy. Predpokladaná hodnota trojročnej zákazky je približne 1,75 milióna eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 14. augusta, kritériom je tiež najnižšia cena.
„Systémové služby pozostávajú zo správy, údržby, monitorovania, testovania a vyhodnocovania bezpečnostných systémov v podmienkach prevádzky informačných systémov Slovenskej pošty, ako aj ich prípadného rozvoja,“ uviedla v oznámení spoločnosť.
Pošta plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom na štyri roky s tým, že pred uplynutím lehoty môže požiadať o predĺženie poskytovania podporných služieb a služieb nad ich rámec o ďalšie dva roky. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. augusta, pri ich vyhodnotení bude rozhodovať najnižšia cena.
Slovenská pošta zároveň vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie systémových služieb vyššej podpory na vyžiadanie pre bezpečnostné systémy. Predpokladaná hodnota trojročnej zákazky je približne 1,75 milióna eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 14. augusta, kritériom je tiež najnižšia cena.
„Systémové služby pozostávajú zo správy, údržby, monitorovania, testovania a vyhodnocovania bezpečnostných systémov v podmienkach prevádzky informačných systémov Slovenskej pošty, ako aj ich prípadného rozvoja,“ uviedla v oznámení spoločnosť.