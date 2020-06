Slovenská pošta od 1. júla ponúka novú službu pre colné konanie

Bratislava 26. júna (TASR) – Slovenská pošta od 1. júla ponúka pre svojich klientov novú službu, a to zastupovanie adresáta v elektronickom colnom konaní. Služba je pre klientov, ktorí nakupujú v krajinách mimo Európskej únie (EÚ). Na základe splnomocnenia pošta vybaví celé digitalizované colné konanie a zásielku mu doručí. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Zavedenie služby je podľa nej aj prípravou na novú colnú legislatívu Európskej únie (EÚ). Od budúceho roka by totiž mali colnému konaniu podliehať takmer všetky zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ. "Od budúceho roka budú v zmysle európskeho nariadenia zdaňované takmer všetky zásielky, teda aj zásielky s nízkou hodnotou pod 22 eur. Adresát tak bude musieť podať elektronické colné vyhlásenie a za zásielku zakúpenú v tretej krajine zaplatiť clo či DPH určené v elektronickom colnom konaní," priblížila hovorkyňa.



Colné úrady 1. júla ukončia bezplatné vyhotovovanie colných deklarácií na poštové zásielky, preto Slovenská pošta spúšťa novú službu zabezpečenia elektronického colného konania. Služba predstavuje kompletný servis v colnom konaní, a to uskladnenie zásielky, zloženie colnej zábezpeky, notifikovanie zákazníka aj kompletizáciu dokumentov nevyhnutných pre colné konanie.



Elektronické colné konanie sa uskutočňuje tak, že po prijatí zásielky od medzinárodnej prepravnej spoločnosti pošta uskladní zásielku vo svojich priestoroch v tzv. sklade dočasnej prekážky. Adresáta následne písomne poštovým oznámením upozorní, že mu prišla zásielka z cudziny. Súčasťou výzvy je aj splnomocnenie, ktorým zákazník mailom alebo písomne splnomocní Slovenskú poštu na jeho zastupovanie v elektronickom colnom konaní.



Pre potreby colného konania je podľa Dorčákovej nevyhnutné dodať vyhlásenie o určení zásielky na súkromné účely, podrobnú charakteristiku tovaru vrátane podacieho čísla, skladového čísla, potrebné sú aj doklady o platbe.



Slovenská pošta ročne doručí v priemere viac ako 13 miliónov zásielok z krajín mimo EÚ. Približne 3 milióny z nich smerujú na preclenie či na výber DPH. S prihliadnutím na v súčasnosti platnú colnú legislatívu je dovoznými platbami zaťažených zhruba 70.000 takýchto zásielok.