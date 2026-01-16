< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta od začiatku tohto roka doručila vyše 600.000 balíkov
V predvianočnom období od 15. novembra do 23. decembra 2025 doručila cez dva milióny balíkových zásielok.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Slovenská pošta v prvej polovici januára 2026 doručila viac ako 600.000 balíkov a niektoré dni sa počtami vyrovnali najsilnejším decembrovým termínom. Ako spoločnosť v piatok informovala, v predvianočnom období od 15. novembra do 23. decembra 2025 doručila cez dva milióny balíkových zásielok. V decembri doručovala v priemere 90.000 balíkov denne, pričom absolútne maximum prišlo v utorok 16. decembra - 130.000 zásielok za deň.
„Január je síce tradične slabší, no výpredaje a vracanie tovaru ho držia nad celoročným priemerom. Pondelok 12. januára, kedy sa definitívne ukončili zimné dovolenky, klienti cez Slovenskú poštu poslali 110.000 zásielok,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Tento deň sa tak vyrovnal tým najsilnejším decembrovým.
Významnú časť tvorili práve odpovedné zásielky, ktoré zákazníci vracali späť do e-shopov. „Buď išlo o nevhodný darček, alebo o tovar, ktorý im nesadol kvôli veľkosti či iným kritériám. Od Vianoc do 14. januára 2026 evidujeme viac ako 53.000 takýchto zásielok, čo predstavuje približne 2 % z celkového počtu balíkov poslaných pred sviatkami,“ priblížila Peterová.
Slovenská pošta reaguje na neustále rastúci objem balíkov modernými riešeniami, vďaka ktorým je možné posielať ich lacnejšie, bez čakania a na pár klikov. Od začiatku roka 2026 znížila ceny online podaných balíkov, ktoré je možné posielať od troch eur. Balíky podané cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok sú o 20 % lacnejšie.
