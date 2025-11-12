< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta odmieta tvrdenie opozičného KDH o podpore hazardu
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Akciová spoločnosť Slovenská pošta odmieta tvrdenie opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) o podpore hazardu. Pri sprostredkovaní služby stávkovej spoločnosti Fortuna nevstupuje do herného procesu, klientov nenabáda na stávkovanie a službu nepropaguje na svojich pobočkách ani na ďalších komunikačných kanáloch. Uviedla to pre TASR Eva Peterová, hovorkyňa Slovenskej pošty, v reakcii na brífing kresťanských demokratov k predaju nabíjacích hracích kupónov.
„Pošta je len technický sprostredkovateľ služby a poskytuje iba ďalšiu platobnú možnosť, ako si zákazník, okrem tých súčasných (napríklad cez banky, platobné karty, čerpacie stanice), môže dobiť hráčsky účet. Priamo na pošte sa nerealizujú žiadne hazardné hry od Fortuny,“ zdôraznila.
Táto činnosť je podľa nej v súlade so zákonom o hazardných hrách a pošta ju vykonáva na základe zmluvy so zákonne licencovaným subjektom. Ide o bežnú komerčnú službu platobného charakteru, ktorú pošta poskytuje v rámci širšieho portfólia partnerských služieb.
„Cieľom Slovenskej pošty je rozširovať dostupnosť svojich služieb a hľadať nové obchodné príležitosti, napĺňať potreby klientov - nie propagovať hazardné aktivity. Slovenská pošta zostáva spoľahlivým a dôveryhodným partnerom verejnosti pri poskytovaní univerzálnych poštových, finančných a partnerských služieb,“ dodala Peterová.
Predstavitelia KDH v stredu na tlačovej konferencii uviedli, že štátna spoločnosť Slovenská pošta podporuje súkromný hazard tým, že uzatvorila so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna, ktorá je vo vlastníctve finančnej skupiny, zmluvu na predaj jej nabíjacích hracích kupónov pre hráčske kontá. Vedenie Slovenskej pošty by malo predmetnú zmluvu podľa predstaviteľov KDH zrušiť.
