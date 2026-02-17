< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta organizuje súťaž Najkrajší list
Svetová poštová únia (UPU) vyhlásila jubilejný 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov vo veku od deviatich do 15 rokov.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Svetová poštová únia (UPU) vyhlásila jubilejný 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov vo veku od deviatich do 15 rokov. Mladí autori môžu v listoch vyjadriť svoj pohľad na význam osobného kontaktu v online svete. Národné kolo súťaže Najkrajší list 2026 organizuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy (MD) SR, informovala v utorok Slovenská pošta s tým, že najlepšie práce čakajú ceny aj šanca uspieť v medzinárodnej konkurencii.
„Písanie listov ponúka priestor na spomalenie, rozvoj predstavivosti a osobného prejavu - hodnoty, ktoré boli pre staršie generácie prirodzené, no dnešné deti ich často poznajú už len okrajovo,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Súťaž motivuje mladých ľudí k písaniu rukou a zároveň im dáva priestor vyjadriť sa k aktuálnym celospoločenským témam. Organizuje ju Svetová poštová únia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. O víťazoch súťaže v národnom kole rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a ministerstva dopravy.
„Súťaž Najkrajší list prepája tradíciu poštových služieb s potrebami mladej generácie. Mladým ľuďom dáva priestor vyjadriť svoje myšlienky osobným spôsobom a upozorňuje na hodnotu ľudského kontaktu aj v online dobe,“ vyjadril sa minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
V súťaži Najkrajší list mladí autori zároveň píšu list konkrétnej osobe a vystupujú pod vlastným menom. Deti a tínedžeri sú tento rok pozvaní uvažovať nad témou „Napíš list kamarátovi o tom, prečo je ľudský kontakt dôležitý v digitálnom svete“.
Úlohou súťažiacich je napísať vlastnou rukou list podľa zadanej témy a zaslať ho na adresu Slovenskej pošty. Rozsah listu by nemal presiahnuť 800 slov. List zároveň musí obsahovať všetky formálne náležitosti, ako hlavičku s úplnou adresou pisateľa, dátum, oslovenie, telo listu, záver, záverečný pozdrav a podpis. Podľa Slovenskej pošty sú vítané aj autorské ilustrácie. Pisatelia môžu svoje listy zasielať do 31. marca 2026.
List, ktorý získa v národnom kole prvé miesto, bude zároveň preložený do angličtiny a zabojuje o uznanie v medzinárodnom kole súťaže. Zástupcovia UPU vyberú zo všetkých listov zaslaných z jednotlivých štátov tri najlepšie, ktoré budú ocenené medailami a výletom do jej hlavného sídla vo švajčiarskom Berne.
V roku 2025 sa do medzinárodného kola súťaže Najkrajší list zapojilo viac ako 1,6 milióna detí z približne 65 krajín sveta. Slovensko reprezentovala víťazka národného kola Rebeka Skraková. V roku 2024 získala Slovenka Daniela Chlebovcová ako jedna z piatich účastníkov Zvláštne uznanie za výnimočný prínos. Podrobnosti o súťaži sú zverejnené na webe Slovenskej pošty.
