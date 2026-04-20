< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii
Celý proces podľa pošty funguje rýchlo a jednoducho, pričom zákazníci si môžu zvoliť spôsob, ktorý im viac vyhovuje.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii svojich služieb. Pred rokom bola prvou inštitúciou na Slovensku, ktorá zaviedla elektronické overovanie identity prostredníctvom eDokladov formou vizuálnej kontroly. Aktuálne ho posúva na vyššiu úroveň. Ako spoločnosť v pondelok informovala, vďaka technologickému vybaveniu všetkých priehradiek na každej pobočke je možné overiť totožnosť klienta rýchlo, bezpečne a bez manuálneho prepisovania údajov - cez mobilnú aplikáciu eDoklady alebo občiansky preukaz s čipom.
„Cieľom nového spôsobu overovania je zjednodušiť a urýchliť obsluhu pri väčšine poštových služieb a zároveň zvýšiť komfort zákazníkov aj zamestnancov. Elektronické overenie totožnosti eliminuje potrebu manuálneho prepisovania údajov, čím sa skracuje čas vybavenia a znižuje riziko chýb,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Celý proces podľa pošty funguje rýchlo a jednoducho, pričom zákazníci si môžu zvoliť spôsob, ktorý im viac vyhovuje. Pri overení totožnosti občianskym preukazom s čipom ho zákazník vloží do zariadenia a údaje sa automaticky zamestnancovi načítajú cez čítačku. Pri použití mobilnej aplikácie eDoklady zákazník potvrdí žiadosť pošty o overenie totožnosti a vygenerovaný QR kód overí zamestnanec pošty cez čítačku.
V oboch prípadoch sa podľa Slovenskej pošty údaje zobrazia priamo v počítači zamestnanca pošty bez potreby ich ručného zadávania. Celý proces zrýchľuje vybavenie klienta aj pri službách, ktoré si na vybavenie vyžadujú viac času.
Spoločnosť uviedla, že na overenie identity na pošte rýchlo a bezpečne sú technologicky pripravené všetky priehradky na každej pobočke. Každé pracovisko je vybavené potrebnými zariadeniami - v prípade občianskych preukazov s čipom ide o čítačky čipových kariet s numerickou klávesnicou, QR kódy z aplikácie eDoklady sú pripravené nasnímať klasické ručné skenery.
„Cieľom nového spôsobu overovania je zjednodušiť a urýchliť obsluhu pri väčšine poštových služieb a zároveň zvýšiť komfort zákazníkov aj zamestnancov. Elektronické overenie totožnosti eliminuje potrebu manuálneho prepisovania údajov, čím sa skracuje čas vybavenia a znižuje riziko chýb,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Celý proces podľa pošty funguje rýchlo a jednoducho, pričom zákazníci si môžu zvoliť spôsob, ktorý im viac vyhovuje. Pri overení totožnosti občianskym preukazom s čipom ho zákazník vloží do zariadenia a údaje sa automaticky zamestnancovi načítajú cez čítačku. Pri použití mobilnej aplikácie eDoklady zákazník potvrdí žiadosť pošty o overenie totožnosti a vygenerovaný QR kód overí zamestnanec pošty cez čítačku.
V oboch prípadoch sa podľa Slovenskej pošty údaje zobrazia priamo v počítači zamestnanca pošty bez potreby ich ručného zadávania. Celý proces zrýchľuje vybavenie klienta aj pri službách, ktoré si na vybavenie vyžadujú viac času.
Spoločnosť uviedla, že na overenie identity na pošte rýchlo a bezpečne sú technologicky pripravené všetky priehradky na každej pobočke. Každé pracovisko je vybavené potrebnými zariadeniami - v prípade občianskych preukazov s čipom ide o čítačky čipových kariet s numerickou klávesnicou, QR kódy z aplikácie eDoklady sú pripravené nasnímať klasické ručné skenery.