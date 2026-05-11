Slovenská pošta ponúka ePodací hárok
Služba ePodací hárok je dostupná na webovej stránke Slovenskej pošty aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Posielanie balíkov či doporučených listov môže byť jednoduchšie, rýchlejšie aj lacnejšie. Slovenská pošta pripomína možnosť využívať ePodací hárok, vďaka ktorému si zákazníci vybavia podanie zásielok online, bez vypisovania papierových tlačív a s úsporou v priemere približne 20 % oproti bežnému podaniu na priehradke.
Služba umožňuje pripraviť zásielku pohodlne z domu alebo cez mobilný telefón. Po vyplnení údajov o odosielateľovi a adresátovi si zákazník vyberie typ zásielky, doplnkové služby a spôsob úhrady poštovného. Pri online platbe systém automaticky vygeneruje adresný štítok alebo šesťmiestny kód, ktorý stačí napísať na zásielku.
„Služba reaguje na potrebu rýchleho, jednoduchého a cenovo výhodnejšieho podania zásielok. Zákazníci si ich môžu pripraviť pohodlne v mobile a vybrať si spôsob úhrady poštovného. Pri online platbe môžu zásielku podať bez čakania na pošte, vložiť ju do poštovej schránky alebo odoslať cez BalíkoBOX,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Zásielky s online uhradeným poštovným je možné podať na pošte bez čakania vo vyhradených zónach, prípadne prostredníctvom BalíkoBOXov. Ak zákazník nemá k dispozícii tlačiareň, pošta zabezpečí vytlačenie adresného štítka priamo v pobočke po zadaní prideleného kódu.
Slovenská pošta zároveň upravila platnosť ePodacieho hárka s online úhradou z pôvodných desiatich na sedem dní. Dôvodom sú dáta o správaní zákazníkov, podľa ktorých je takmer 99,7 % zásielok podaných do jedného týždňa od zaplatenia poštovného. Pri hárkoch bez online úhrady zostáva platnosť naďalej desať dní.
