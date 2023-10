Slovenská pošta poskytla EK k zmluve so SWAN požadované podklady

Bratislava 31. októbra (TASR) - Slovenská pošta na žiadosti Európskej komisie (EK) riadne a včas odpovedala a poskytla všetky požadované vysvetlenia a podklady. Slovenská pošta tak reagovala na hĺbkové prešetrovanie rámcovej dohody o spolupráci medzi poštou a prevádzkovateľom mobilnej siete SWAN z roku 2015, ktoré spustila Európska komisia.



"Už v minulosti si Európska komisia prostredníctvom Protimonopolného úradu SR niekoľkými žiadosťami od Slovenskej pošty vyžiadala vysvetlenie a podklady k uvedenej zmluve z roku 2015. Na všetky žiadosti Európskej komisie sme riadne a včas odpovedali a poskytli sme Európskej komisii všetky nimi žiadané vysvetlenia a podklady," uviedla vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty Jana Lukáčová s tým, že sú pripravení poskytovať plnú súčinnosť aj naďalej.



Prešetrovanie má posúdiť, či počiatočná dohoda medzi poštou a SWANom, ktorá platila v rokoch 2015 až 2021, bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.



V roku 2015 štátny podnik Slovenská pošta a spoločnosť SWAN podpísali rámcovú dohodu o spolupráci, na základe ktorej Slovenská pošta za úhradu predávala a propagovala výrobky a služby spoločnosti SWAN vo svojich prevádzkach a pobočkách na celom Slovensku, poskytovala zákazníkom spoločnosti SWAN zákaznícke služby, vrátane prevádzky telefonického centra a vyberala poplatky a platby od zákazníkov spoločnosti SWAN.



Komisii bola v decembri 2016 doručená sťažnosť, v ktorej sa uvádza, že v dôsledku rámcovej dohody o spolupráci so Slovenskou poštou mala spoločnosť SWAN profitovať zo štátnej pomoci, ktorá bola nezlučiteľná s vnútorným trhom. Sťažovateľ konkrétne tvrdil, že v dôsledku dohody bola spoločnosti SWAN poskytnutá hospodárska výhoda, pretože poplatok, ktorý spoločnosť SWAN platila Slovenskej pošte za poskytovanie služieb, nezodpovedal trhovej cene za tieto služby. Pošta si zároveň podľa tejto sťažnosti SWAN nevybrala za partnera na spoluprácu v transparentnom a nediskriminačnom výberovom konaní.



"V tejto fáze má Komisia na základe svojho predbežného posúdenia pochybnosti o tom, či počiatočná rámcová dohoda o spolupráci bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci," uviedla EK.



Prešetrovanie by malo posúdiť, či by rozhodnutie Slovenskej pošty uzavrieť dohodu so spoločnosťou SWAN, mohlo byť pripísateľné Slovensku. Komisia sa snaží najmä objasniť, či bola dohoda uzavretá za podmienok, ktoré by za bežných trhových podmienok akceptoval súkromný subjekt, a či bol proces výberu spoločnosti SWAN transparentný a nediskriminačný, a či boli použité kritériá objektívne.



"Sme presvedčení o tom, že rozhodnutie Európskej komisie napokon ukáže, že nešlo o žiadnu nepovolenú štátnu pomoc, ale sú to len klamstvá, ktoré od istého času šíria niektorí naši konkurenti," reagoval na začatie prešetrovania hovorca spoločnosti SWAN Pavel Ďurík.



Keď Slovenská pošta oslovila operátorov s ponukou na spoluprácu, mnohí na ňu podľa Ďuríka vôbec nereagovali. "Keď si napokon vybrala nás, pretože sme prišli s kombináciou jednoduchej produktovej propozície s výhodnými cenami, čelili sme množstvu posmeškov," dodal. Až neskôr podľa neho konkurencii došlo, že podcenila tento predajný kanál a pokúsila sa SWAN z neho vytlačiť.