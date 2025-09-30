< sekcia Ekonomika
Poštová sieť v okresných mestách prejde optimalizáciou
Podobne ako pri krajských mestách, aj v okresných mestách pristupuje Slovenská pošta ku konsolidácii hustej, nákladnej a neefektívnej pobočkovej siete.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovenská pošta pokračuje v transformácii, ktorej súčasťou je aj optimalizácia hustej pobočkovej siete v okresných mestách. Zmeny sa dotknú 21 prevádzok s klesajúcou návštevnosťou a využiteľnosťou poštových služieb. Postupne sa však zjednotia otváracie hodiny všetkých zostávajúcich pobočiek a rozšíri sa sieť samoobslužných zariadení v mestách. Doručovanie poštovými doručovateľmi, ktorí dokážu poskytnúť až 90 % služieb zákazníkom priamo doma, zostáva bez zmeny. Uviedol to špecialista Slovenskej pošty pre styk s verejnosťou Michal Petro.
Spresnil, že podobne ako pri krajských mestách, aj v okresných mestách pristupuje Slovenská pošta ku konsolidácii hustej, nákladnej a neefektívnej pobočkovej siete. Reaguje tak na zmenu trendov v zákazníckom správaní, v ktorom dominujú digitálne formy komunikácie, online poštové služby či alternatívne poštové body (BalíkoBOXy, PoštaPOINTy).
Priblížil, že v okresných mestách aktuálne Slovenská pošta prevádzkuje 126 pobočiek. Po komplexnej analýze ich hospodárenia, návštevnosti a ďalších relevantných faktorov je zámerom spoločnosti optimalizovať sieť o 29 pobočiek. Kladné rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pošta zatiaľ dostala v prípade 21 prevádzok, ktorých činnosť bude ukončená v najbližších mesiacoch. Oznámené zásielky budú obyvateľom ich spádových oblastí následne vydávať určené nástupnícke pošty.
Upozornil, že doručovanie poštovými doručovateľmi zostáva bez zmeny. Okrem zásielok a tlačovín na dennej báze doručujú i dôchodky, je možné u nich zaplatiť poštové poukazy, zo zdravotných dôvodov požiadať aj o výplatu poštového poukazu a tiež podať prostredníctvom nich aj zásielku.
O BalíkoBOXy, samoobslužné terminály, ktoré fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je podľa Petra čoraz väčší záujem. Ich počet v okresných mestách sa preto čoskoro zvýši. Slovenská pošta vstupuje do spolupráce s iným prevádzkovateľom samoobslužným zariadením a zákazníci Slovenskej pošty budú môcť za rovnakých podmienok využívať aj tieto miesta na výdaj a podaj svojich zásielok.
Poznamenal, že viacero poštových služieb dokážu zákazníci manažovať i v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Prostredníctvom aplikácie je možné napríklad podať a zaplatiť zásielku online, čo je o 20 % lacnejšie, sledovať ju v reálnom čase, presmerovať ju na inú adresu, zmeniť termín jej doručenia, nájsť najbližšiu pobočku, zistiť, aké služby ponúka a v prípade pôšt s vyvolávacím systémom jednoducho preveriť aj to, koľko ľudí na pošte práve čaká.
Petro dodal, že Slovenská pošta dnes zabezpečuje komfortné služby pre digitálne orientovaných klientov prostredníctvom alternatívnych poštových riešení, ale aj pre starších klientov, respektíve ľudí so zníženou mobilitou, a to prostredníctvom doručovateľov a v posilnených kamenných pobočkách. Aj po optimalizácii pobočiek v krajských a okresných mestách je preto naďalej spoločnosťou s najširšou sieťou kamenných prevádzok a najdostupnejšími službami.
Spresnil, že podobne ako pri krajských mestách, aj v okresných mestách pristupuje Slovenská pošta ku konsolidácii hustej, nákladnej a neefektívnej pobočkovej siete. Reaguje tak na zmenu trendov v zákazníckom správaní, v ktorom dominujú digitálne formy komunikácie, online poštové služby či alternatívne poštové body (BalíkoBOXy, PoštaPOINTy).
Priblížil, že v okresných mestách aktuálne Slovenská pošta prevádzkuje 126 pobočiek. Po komplexnej analýze ich hospodárenia, návštevnosti a ďalších relevantných faktorov je zámerom spoločnosti optimalizovať sieť o 29 pobočiek. Kladné rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pošta zatiaľ dostala v prípade 21 prevádzok, ktorých činnosť bude ukončená v najbližších mesiacoch. Oznámené zásielky budú obyvateľom ich spádových oblastí následne vydávať určené nástupnícke pošty.
Upozornil, že doručovanie poštovými doručovateľmi zostáva bez zmeny. Okrem zásielok a tlačovín na dennej báze doručujú i dôchodky, je možné u nich zaplatiť poštové poukazy, zo zdravotných dôvodov požiadať aj o výplatu poštového poukazu a tiež podať prostredníctvom nich aj zásielku.
O BalíkoBOXy, samoobslužné terminály, ktoré fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je podľa Petra čoraz väčší záujem. Ich počet v okresných mestách sa preto čoskoro zvýši. Slovenská pošta vstupuje do spolupráce s iným prevádzkovateľom samoobslužným zariadením a zákazníci Slovenskej pošty budú môcť za rovnakých podmienok využívať aj tieto miesta na výdaj a podaj svojich zásielok.
Poznamenal, že viacero poštových služieb dokážu zákazníci manažovať i v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Prostredníctvom aplikácie je možné napríklad podať a zaplatiť zásielku online, čo je o 20 % lacnejšie, sledovať ju v reálnom čase, presmerovať ju na inú adresu, zmeniť termín jej doručenia, nájsť najbližšiu pobočku, zistiť, aké služby ponúka a v prípade pôšt s vyvolávacím systémom jednoducho preveriť aj to, koľko ľudí na pošte práve čaká.
Petro dodal, že Slovenská pošta dnes zabezpečuje komfortné služby pre digitálne orientovaných klientov prostredníctvom alternatívnych poštových riešení, ale aj pre starších klientov, respektíve ľudí so zníženou mobilitou, a to prostredníctvom doručovateľov a v posilnených kamenných pobočkách. Aj po optimalizácii pobočiek v krajských a okresných mestách je preto naďalej spoločnosťou s najširšou sieťou kamenných prevádzok a najdostupnejšími službami.