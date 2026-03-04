< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta pozastavuje príjem zásielok s Qatar Airways cez Dohu
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenská pošta z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe dočasne pozastavuje prijímanie zásielok do krajín, ktoré sú obsluhované letecky spoločnosťou Qatar Airways cez tranzitný uzol v Dohe. Informovala o tom v stredu Slovenská pošta.
„Prijímanie zásielok je dočasné pozastavené pre Afganistan, Bhután, Botswanu, Brunej, Cyprus, Filipíny, Indonéziu, Irak, Irán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Laos, Libanon, Mjanmarsko, Omán, Pakistan, Palestínu, Saudskú Arábiu, Spojené štáty americké, Tadžikistan a Vietnam,“ vymenovala Slovenská pošta.
Ako dodala, s leteckou spoločnosťou je v intenzívnom kontakte, pričom o ďalšom vývoji bude bezodkladne informovať. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú dostupné na webe Slovenskej pošty.
