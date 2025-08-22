< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta pozastavuje prijímanie tovarových zásielok do USA
Pripomenul, že rozhodnutím americkej administratívy budú tovarové zásielky zaťažené colnými poplatkami, ktoré musia byť vysporiadané už pri podaní.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenská pošta (SP) od pondelka (25. 8.) dočasne pozastavuje prijímanie a tranzit tovarových zásielok do USA vrátane darčekov zasielaných medzi fyzickými osobami. Tento krok je reakciou na zmenu americkej legislatívy, ktorá od 29. augusta 2025 plánuje zrušiť bezcolný režim „de minimis“ pre všetky poštové zásielky obsahujúce tovar s hodnotou do 800 USD. Uviedol to Michal Petro, špecialista SP pre styk s verejnosťou. SP tak bude od 25. augusta prijímať len listové zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme.
Priblížil, že vzhľadom na nutné prispôsobenie systémov a procesov už viaceré európske krajiny pristúpili k pozastaveniu príjmu zásielok obsahujúcich tovar smerujúci do USA a rovnaké opatrenie dočasne zavedie aj SP. Organizácia PostEurop a Svetová poštová únia rokujú o riešení a zároveň prebiehajú diskusie s americkou administratívou o prechodnom období, ktoré by umožnilo implementáciu potrebných zmien.
Dodal, že o ďalšom vývoji k odosielaniu zásielok do USA bude Slovenská pošta informovať v závislosti od priebehu a výsledkov rokovaní medzi zainteresovanými stranami.
(1 EUR = 1,1639 USD)
