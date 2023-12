Slovenská pošta pred Vianocami roztriedi státisíce zásielok

Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovenská pošta počas vianočnej prevádzky denne spracuje 100.000 až 150.000 balíkov v triediacich linkách a ďalších 40.000 až 45.000 balíkov ručne, niekedy aj s kurióznym obsahom. Triediace linky i poštoví zamestnanci pred Vianocami pretriedia aj státisíce listových zásielok. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Slovenská pošta spracováva poštu v štyroch hlavných spracovateľských strediskách, a to v Bratislave, Zvolene, Košiciach a Žiline a v pomocnom stredisku v Nitre. Najvyťaženejšie je stredisko v Bratislave, kde sa spracováva 50 % všetkých zásielok.



Hoci sa väčšina zásielok triedi v triediacich linkách, veľkú časť musia poštoví zamestnanci prebrať ručne. Ide napríklad o balíky s neštandardnými rozmermi či tvarmi. V nich ľudia posielali napríklad pneumatiky aj s diskami, elektroniku, záhradné náradie, bicykle, no našla sa i štvorkolka či miešačka s fúrikom.



"Raritou bol aj ozdobený vianočný stromček so sklenenými guľami. Pošta riešila aj zapáchajúce mŕtve telíčka vtákov, ktoré boli zo zahraničia posielané ako krmivo pre hady bez špecifickej služby a adresát si ich neprevzal v odbernej lehote," priblížila Dorčáková.



Listovými triediacimi linkami denne prejde 500.000 až 600.000 listových zásielok. Ďalších 600.000 až 700.000 sa triedi ručne. Ručne sa triedia listové zásielky prvej triedy, ktoré sú spracované prednostne. Zásielky druhej triedy sú rozdelené na tie, ktoré sú vhodné na strojové spracovanie a zvyšné sa vytriedia ručne.



Listové zásielky môžu mať maximálne dva kilogramy, ľudia v nich však tiež posielali rôzne kuriózne veci. "Zákazníci si medzi sebou posielajú napríklad fľaše, tenisové rakety, zásielky so živými tvormi, s včelami, švábmi, pijavicami či dážďovkami," doplnila Dorčáková.