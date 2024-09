Slovenská pošta predáva areál v Bratislave na Tomášikovej ulici

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská pošta predáva svoj areál na Tomášikovej ulici v Bratislave. Dôvodom predaja je nevyhovujúci stav budov, ktoré boli postavené v roku 1973. Ročne si ich prevádzka a opravy vyžiadajú viac ako jeden milión eur. Minimálna kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 15,6 milióna eur. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Slovenskej pošty Martin Guzi.



"Dôvody predaja sú zjavné. Slovenská pošta čelí narastajúcim nákladom spojeným s prevádzkou a údržbou budov na Tomášikovej 54 v Bratislave. Celkové prevádzkové náklady na areál sa v roku 2023 vyšplhali na viac ako jeden milión eur. Sumu viac ako 600.000 eur z toho tvorili náklady na energie. Údržba budov a ich opravy si vyžiadali investíciu vo výške takmer 400.000 eur. Dôvodom je nielen rast cien energií a nákladov na údržbu, ale aj nevyhovujúci stav areálu, ktorý od svojho dokončenia pred 40 rokmi neprešiel žiadnou zásadnou rekonštrukciou," uviedol Guzi.



Areál podľa Slovenskej pošty dlhodobo nespĺňa štandardy moderného spracovania poštových zásielok. Problematické je umiestnenie jednej z nosných triediacich liniek na druhom nadzemnom podlaží, denne sa tak 400 ton zásielok musí prepraviť výťahom, čo ho neúmerne zaťažuje. Nevyhovujúce je podľa pošty aj technické usporiadanie nehnuteľnosti či poloha areálu v rušnej časti mesta.



Pracoviská, ktoré v areáli na Tomášikovej ulici v súčasnosti sídlia, však pošta plánuje zachovať. "Hlavné spracovateľské stredisko, medzinárodné výmenné stredisko medzinárodnej pošty, ako aj Pošta 3 patria medzi kľúčové pracoviská Slovenskej pošty. Preto budú v plnej miere zachované, rovnako ako aj pracovné miesta, ktoré sú na ne naviazané," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka s tým, že aktuálne vyhodnocujú alternatívy, kam by sa pracoviská z tohto areálu mohli presunúť. Vhodné miesto vyberá pošta z vlastných lokalít a pracoviská by chceli do nových priestorov presunúť do dvoch rokov.