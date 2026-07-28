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Slovenská pošta prevádzkuje vyše 3000 schránok
V súvislosti s digitalizáciou ich využívanosť síce klesá, no stále predstavujú dôležitú súčasť poštovej infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje vyše 3000 poštových schránok po celom Slovensku. V súvislosti s digitalizáciou ich využívanosť síce klesá, no stále predstavujú dôležitú súčasť poštovej infraštruktúry. Ako spoločnosť v utorok informovala, tradičné žlté poštové schránky, známe z fasád pôšt či ulíc obcí a miest, fungujú ako poštový bod a na území Slovenska majú vyše 200-ročnú tradíciu.
Mnohí vnímajú poštové schránky najmä ako miesto na odosielanie pohľadníc z dovoleniek, ich využitie je však oveľa širšie. Slúžia na podávanie obyčajných listov, blahoželaní, pozvánok či korešpondencie pre úrady, firmy a inštitúcie.
„Aby mohla byť zásielka spracovaná a doručená bez zbytočných komplikácií, odporúčame uvádzať adresu odosielateľa a adresáta čitateľne a úplne vrátane smerovacieho čísla. Zároveň je potrebné zásielku opatriť poštovou známkou v správnej hodnote podľa typu a hmotnosti zásielky,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Do žltej poštovej schránky je možné podať aj zásielky, ktoré boli uhradené online - cez ePodací hárok alebo mobilnú aplikáciu. Vtedy je potrebné na zásielku nalepiť adresný štítok, ktorý si možno vytlačiť a prispôsobiť jeho formát rozmerom zásielky. Ak nie je poruke tlačiareň, stačí vypísať do pravého horného rohu šesťmiestny kód vygenerovaný z aplikácie.
„Klasické žlté poštové schránky sú k dispozícii v blízkosti pôšt, ale aj na verejne dostupných miestach v obciach, kde sa pošta nenachádza. Vďaka tomu je možné posielať listovú korešpondenciu bez nutnosti navštíviť kamennú pobočku. Integrovaná poštová schránka je súčasťou aj takmer stovky BalíkoBOXov Slovenskej pošty - nachádza sa pod displejom a je prehľadne označená,“ dodala Peterová.
Kompletný zoznam poštových schránok je vo vyhľadávači pobočiek na webe Slovenskej pošty v časti Súbory na stiahnutie.
Prvý zdokumentovaný pôvod poštových schránok siaha do 15. storočia, keď niektoré inštitúcie vo Florencii používali na styk s obyvateľstvom drevené „tamburagione“ - schránky s otvorom na vhadzovanie listov, ktoré boli uzatvorené zámkou. V priebehu storočí sa menil ich tvar, farebnosť i materiál, z ktorého boli vyrobené.
V Uhorsku, na súčasnom území Slovenska, sa prvé poštové schránky začali používať až v roku 1817 na základe dekrétu dvorskej komory nariaďujúceho pravidelné rozmiestnenie listových schránok na všetkých poštových úradoch s určenými hodinami vyberania. Najstaršia známa zachovaná poštová schránka z nášho územia pochádza z roku 1820 a nachádza sa v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch.
Mnohí vnímajú poštové schránky najmä ako miesto na odosielanie pohľadníc z dovoleniek, ich využitie je však oveľa širšie. Slúžia na podávanie obyčajných listov, blahoželaní, pozvánok či korešpondencie pre úrady, firmy a inštitúcie.
„Aby mohla byť zásielka spracovaná a doručená bez zbytočných komplikácií, odporúčame uvádzať adresu odosielateľa a adresáta čitateľne a úplne vrátane smerovacieho čísla. Zároveň je potrebné zásielku opatriť poštovou známkou v správnej hodnote podľa typu a hmotnosti zásielky,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Do žltej poštovej schránky je možné podať aj zásielky, ktoré boli uhradené online - cez ePodací hárok alebo mobilnú aplikáciu. Vtedy je potrebné na zásielku nalepiť adresný štítok, ktorý si možno vytlačiť a prispôsobiť jeho formát rozmerom zásielky. Ak nie je poruke tlačiareň, stačí vypísať do pravého horného rohu šesťmiestny kód vygenerovaný z aplikácie.
„Klasické žlté poštové schránky sú k dispozícii v blízkosti pôšt, ale aj na verejne dostupných miestach v obciach, kde sa pošta nenachádza. Vďaka tomu je možné posielať listovú korešpondenciu bez nutnosti navštíviť kamennú pobočku. Integrovaná poštová schránka je súčasťou aj takmer stovky BalíkoBOXov Slovenskej pošty - nachádza sa pod displejom a je prehľadne označená,“ dodala Peterová.
Kompletný zoznam poštových schránok je vo vyhľadávači pobočiek na webe Slovenskej pošty v časti Súbory na stiahnutie.
Prvý zdokumentovaný pôvod poštových schránok siaha do 15. storočia, keď niektoré inštitúcie vo Florencii používali na styk s obyvateľstvom drevené „tamburagione“ - schránky s otvorom na vhadzovanie listov, ktoré boli uzatvorené zámkou. V priebehu storočí sa menil ich tvar, farebnosť i materiál, z ktorého boli vyrobené.
V Uhorsku, na súčasnom území Slovenska, sa prvé poštové schránky začali používať až v roku 1817 na základe dekrétu dvorskej komory nariaďujúceho pravidelné rozmiestnenie listových schránok na všetkých poštových úradoch s určenými hodinami vyberania. Najstaršia známa zachovaná poštová schránka z nášho územia pochádza z roku 1820 a nachádza sa v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch.