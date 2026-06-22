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Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, je v Partizánskom
Konceptom tzv. malej pošty spoločnosť reaguje na svoju nepriaznivú finančnú situáciu, realizovať ju bude spolu s vybranými partnermi.
Autor TASR
Partizánske 22. júna (TASR) - Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Konceptom tzv. malej pošty spoločnosť reaguje na svoju nepriaznivú finančnú situáciu, realizovať ju bude spolu s vybranými partnermi. Pilotne projekt spustila na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Na tlačovej konferencii v Partizánskom o tom v pondelok informoval generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
„Je to partnerský projekt, to znamená, tento koncept prevádzkuje partner, nie Slovenská pošta. Na malej pošte sa budú vydávať predovšetkým zásielky, ktoré sú uložené, teda doporučené, do vlastných rúk alebo balík. Ide o zásielky, ktoré sme sa snažili doručiť prostredníctvom doručovateľa domov, ale klienta sme tam nenašli a nechali sme mu žltý lístok,“ načrtol Kupka.
Ide podľa neho o kľúčové služby, z dôvodu ktorých ide klient na poštu. „Preto sme si povedali, že spravíme nové výdajné miesto, ktoré bude nielen vydávať balíky, ale aj napríklad doporučené zásielky a zásielky do vlastných rúk,“ ozrejmil.
Vydanie týchto druhov zásielok je prvou fázou projektu, Kupka avizoval, že SP chce projekt rozšíriť ešte v tomto roku i o možnosť zaplatenia poštových poukážok. Koncept malej pošty podľa neho ponúkne i možnosť odoslať zásielku či balík, ktorý si klienti pripravia a zaplatia doma.
S konceptom malej pošty spoločnosť podľa jej generálneho riaditeľa prichádza pre jej neúnosnú finančnú situáciu. „Prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, z ktorých väčšina je v strate, nedáva zmysel. My musíme preto prísť s niečím novým,“ podotkol Kupka.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadalo zachovanie služieb pošty v čo najväčšom pošte miest a obcí s alternatívou budovania malých pôšt, pripomenul predseda ZMOS-u a primátor Partizánskeho Jozef Božik, podľa ktorého podobný koncept nájdu ľudia i v iných krajinách.
V Partizánskom vznikla malá pošta v priestoroch lekárne na sídlisku Šípok, kde Slovenská pošta začala postupne obmedzovať svoje služby v roku 2020, čo sa stretlo s nevôľou samosprávy i obyvateľov. „Uvedomovali sme si však, že situácia je neúnosná po tom, čo pošta kontinuálne prišla o 90 percent činností, ktoré pred 20 rokmi bežne robila a bola dominantná na trhu,“ ozrejmil Božik.
Spomenul, že zriadenie malej pošty na sídlisku Šípok bola otázka niekoľkých hodín, po novom bude fungovať v rozšírených hodinách, pričom podobná prevádzka podľa neho môže vzniknúť v každej jednej lekárni na sídlisku kdekoľvek v rámci SR, obci či tam, kde doteraz nefungovala.
Lekáreň na sídlisku Šípok pôsobí približne štyri roky, pričom už má určité skúsenosti s prijímaním a vydávaním zásielok iných firiem, spomenul Michal Savara z lekárne Savmed. Vyzdvihol, že do tohto modelu vstupuje i Slovenská pošta.
„Je to partnerský projekt, to znamená, tento koncept prevádzkuje partner, nie Slovenská pošta. Na malej pošte sa budú vydávať predovšetkým zásielky, ktoré sú uložené, teda doporučené, do vlastných rúk alebo balík. Ide o zásielky, ktoré sme sa snažili doručiť prostredníctvom doručovateľa domov, ale klienta sme tam nenašli a nechali sme mu žltý lístok,“ načrtol Kupka.
Ide podľa neho o kľúčové služby, z dôvodu ktorých ide klient na poštu. „Preto sme si povedali, že spravíme nové výdajné miesto, ktoré bude nielen vydávať balíky, ale aj napríklad doporučené zásielky a zásielky do vlastných rúk,“ ozrejmil.
Vydanie týchto druhov zásielok je prvou fázou projektu, Kupka avizoval, že SP chce projekt rozšíriť ešte v tomto roku i o možnosť zaplatenia poštových poukážok. Koncept malej pošty podľa neho ponúkne i možnosť odoslať zásielku či balík, ktorý si klienti pripravia a zaplatia doma.
S konceptom malej pošty spoločnosť podľa jej generálneho riaditeľa prichádza pre jej neúnosnú finančnú situáciu. „Prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, z ktorých väčšina je v strate, nedáva zmysel. My musíme preto prísť s niečím novým,“ podotkol Kupka.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadalo zachovanie služieb pošty v čo najväčšom pošte miest a obcí s alternatívou budovania malých pôšt, pripomenul predseda ZMOS-u a primátor Partizánskeho Jozef Božik, podľa ktorého podobný koncept nájdu ľudia i v iných krajinách.
V Partizánskom vznikla malá pošta v priestoroch lekárne na sídlisku Šípok, kde Slovenská pošta začala postupne obmedzovať svoje služby v roku 2020, čo sa stretlo s nevôľou samosprávy i obyvateľov. „Uvedomovali sme si však, že situácia je neúnosná po tom, čo pošta kontinuálne prišla o 90 percent činností, ktoré pred 20 rokmi bežne robila a bola dominantná na trhu,“ ozrejmil Božik.
Spomenul, že zriadenie malej pošty na sídlisku Šípok bola otázka niekoľkých hodín, po novom bude fungovať v rozšírených hodinách, pričom podobná prevádzka podľa neho môže vzniknúť v každej jednej lekárni na sídlisku kdekoľvek v rámci SR, obci či tam, kde doteraz nefungovala.
Lekáreň na sídlisku Šípok pôsobí približne štyri roky, pričom už má určité skúsenosti s prijímaním a vydávaním zásielok iných firiem, spomenul Michal Savara z lekárne Savmed. Vyzdvihol, že do tohto modelu vstupuje i Slovenská pošta.