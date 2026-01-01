< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta rokuje o novej kolektívnej zmluve, benefity zostanú
Slovenská pošta mala v novembri 2025 podľa priemerného prepočítaného počtu 9709 zamestnancov, kým v januári tohto roka ich bolo 9749.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Vedenie Slovenskej pošty (SP) rokuje so zástupcami zamestnancov o novej Podnikovej kolektívnej zmluve (PKZ) na roky 2026 až 2029. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa štátnej poštovej spoločnosti Eva Peterová. Nová kolektívna zmluva má nahradiť doterajšiu zmluvu na roky 2022 až 2025.
„Vzhľadom k tomu, že rokovanie o novej PKZ nie je ukončené, nie je možné zverejniť bližšie informácie. Benefity a príspevky pre zamestnancov sa v ďalšom období nebudú znižovať,“ ubezpečila Peterová.
Ako pre TASR dodal špecialista pre styk s verejnosťou v SP Michal Petro, naďalej platí, že zamestnávateľ rokuje o novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. „Vzhľadom na prebiehajúce rokovania sa k podrobnostiam nebudeme vyjadrovať,“ odvetil.
Slovenská pošta mala v novembri 2025 podľa priemerného prepočítaného počtu 9709 zamestnancov, kým v januári tohto roka ich bolo 9749. Priemerná mzda zamestnancov spoločnosti v roku 2025 by mala dosiahnuť 1241 eur, pričom v roku 2024 bola 1183 eur. „V roku 2026 očakávame priemernú mzdu na úrovni 1295 eur,“ priblížila Peterová.
Hlavné benefity zamestnancov Slovenskej pošty v roku 2025 zahŕňali príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce, zvýšenú náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (raz ročne), príspevok zamestnávateľa na dopravu do zamestnania a späť, ako aj lekárske preventívne prehliadky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie.
Súčasťou benefitov je aj poistenie zodpovednosti za škodu, odchodné a odstupné nad rámec Zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa pri pracovných výročiach, športové a kultúrne podujatia organizované zamestnávateľom, detský letný tábor pre deti a vnúčatá zamestnancov, sociálne výpomoci rôzneho druhu či zamestnanecké zľavy na rôzne tovary a služby.
