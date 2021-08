Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBoxov, aktuálne ich je 142

Bratislava 19. augusta (TASR) – Slovenská pošta rozšírila sieť BalíkoBoxov, určených na doručovanie balíkov a balíkových zásielok. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková s tým, že aktuálne ich je na celom Slovensku už 142, najviac v Bratislave, Košiciach a Trnave.



Dorčáková poznamenala, že zoznam všetkých BalíkoBoxov a ďalšie podrobnosti sú uvedené na webovej stránke pošty, ale aj v jej mobilnej aplikácii, kde sa v priečinku "pošty" cez filter "iba BalíkoBoxy" zobrazí užívateľovi presný zoznam všetkých terminálov.



Záujem zákazníkov o balíkové služby podľa hovorkyne dynamicky rastie, preto Slovenská pošta postupne rozširuje sieť BalíkoBoxov aj ich funkcionalitu. Cieľom je okrem iného vyjsť čo najviac v ústrety klientom a zároveň odľahčiť a zefektívniť interné prevádzkové procesy. "Využívanie BalíkoBoxov vzrástlo v roku 2020 oproti roku 2019 o viac ako 200 %. Za prvý polrok 2021 zaznamenali BalíkoBoxy takmer 190 % nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2020," vyčíslila hovorkyňa.



BalíkoBoxy sú k dispozícii nepretržite a zákazníci môžu cez nich okrem vyzdvihovania a podávania balíkov tiež uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či faktúry s Pay by Square kódom. Zároveň akceptujú úhrady platobnými kartami všetkých komerčných bánk.



Dorčáková tiež priblížila fungovanie BalíkoBoxov. "Zákazník si objedná tovar a ako miesto doručenia si v e-shope vyberie BalíkoBox, ktorý mu svojou lokalizáciou vyhovuje najviac. Na svoje mobilné číslo dostane SMS s informáciami o doručení hneď po tom, ako poštový doručovateľ vloží balík do schránky," ozrejmila s tým, že v SMS sa dozvie aj to, aké sú lehoty na vyzdvihnutie a kód na otvorenie schránky. Ak má klient stiahnutú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, dostane informáciu o zásielke aj tam. V prípade balíka na dobierku dostane aj informáciu o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou.



Zákazník má na vyzdvihnutie balíka tri kalendárne dni. "Ak si adresát nevyberie svoj balík, putuje na pobočku pošty. Aj o tom dostane adresát SMS informáciu. Balík potom počká na pošte ďalších 18 dní," dodala hovorkyňa. Rovnako sa adresát môže rozhodnúť v priebehu doručovania balíka, že mu bude viac vyhovovať BalíkoBox ako pobočka pošty, alebo poštový kuriér, a môže si ju presmerovať.