Slovenská pošta rozšírila svoju sieť BalíkoBoxov na 153 kusov

Bratislava 5. októbra (TASR) - Spoločnosť Slovenská pošta rozšírila svoju sieť BalíkoBoxov o ďalších osem kusov. Od začiatku októbra tohto roka je tak po celom území SR 153 terminálov a do konca tohto roka má ich počet stúpnuť na 155. Do roku 2024 plánuje rozšíriť sieť tejto služby asi 420 na kusov. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Vysvetlila, že z BalíkoBoxov si zákazníci môžu balíkové zásielky vyzdvihnúť kedykoľvek, k dispozícii sú nepretržite, celý deň, týždeň aj rok. Klienti môžu cez ne okrem vyzdvihovania a podávania balíkov v predplatených obaloch realizovať aj platobné transakcie.



Na základe slov hovorkyne zákazníci tak rýchlejšie a jednoducho uhradia poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či faktúry s PAY by square kódom. Služba akceptuje úhrady platobnými kartami všetkých komerčných bánk.



Klienti však podľa spoločnosti využívajú BalíkoBoxy najmä pri nákupoch cez internet. Na e-shopoch je táto možnosť doručenia uvedená ako balík na poštu.



Ak si zákazník zvolí na doručenie zásielky túto službu, dostane na svoje mobilné číslo SMS správu s informáciami hneď po tom, ako poštový doručovateľ vloží balík do schránky, vysvetľuje pošta. Ak má klient stiahnutú mobilnú aplikáciu spoločnosti, dostane údaje o zásielke aj tam.



"V SMS sa dozvie, v ktorom BalíkoBoxe sa zásielka nachádza, aké sú lehoty na vyzdvihnutie a kód na otvorenie schránky," vymenúva hovorkyňa. V prípade balíka na dobierku dostane zákazník aj informáciu o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou.



Klient má na vyzdvihnutie balíka tri kalendárne dni. Ak si adresát nevyberie svoj balík, putuje na pobočku pošty. Aj o tom dostane zákazník SMS informáciu. "Balík potom počká na pošte do ukončenia odbernej lehoty," vysvetlila Dorčáková. Rovnako sa klient môže rozhodnúť v priebehu doručovania balíka, že mu bude viac vyhovovať BalíkoBox než pobočka pošty alebo poštový kuriér, a môže si ho presmerovať.



Nové BalíkoBoxy budú aj s menším počtom schránok ako súčasné a vkladanie i výber zásielok bude realizované prostredníctvom mobilnej aplikácie. Nabíjať sa budú cez solárny systém.



"Najviac BalíkoBoxov je v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji," uzavrela hovorkyňa. Zoznam všetkých terminálov a ďalšie podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Slovenskej pošty, ako aj v jej mobilnej aplikácii.