Slovenská pošta sa digitalizuje, spustila mobilnú aplikáciu

Bratislava 30. októbra (TASR) – Slovenská pošta (SP) predstavila po platbe kartou ďalšiu službu, ktorá pomôže jej klientom. V novej mobilnej aplikácii SP nájde zákazník prehľadné informácie o svojich zásielkach, pri ktorých si môže zmeniť miesto a dátum doručenia, aplikácia poskytne informácie o pobočkách pošty a je tiež prepojená s jej vyvolávacími systémami. Zákazník sa tak môže napríklad vyhnúť zbytočnému čakaniu, informovalo v stredu médiá vedenie SP.



Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Petra Helexu je aplikácia výraznou modernizáciou, ale prispeje aj k efektívnejšej prevádzke podniku. Aplikácia by mala znížiť zaťaženie pobočiek. "Mobilná aplikácia je jednou z významných inovácií, ktorá posúva poskytovanie moderných poštových služieb na ďalšiu úroveň," povedal Helexa.



Riaditeľ úseku prevádzky SP René Kubiš vidí najvýznamnejší prínos novej aplikácie v pohodlí, ktoré zákazníkom ponúka. Prepojenie aplikácie s prevádzkovými systémami bolo podľa neho technicky aj časovo náročné. Vývoj trval šesť mesiacov a od leta sa aplikácia testovala. Vývoj by mal pokračovať ďalej a pribudnúť by mali aj ďalšie funkcionality. Jednou z nich je napríklad naplánovanie návštevy pošty na presný termín. Podľa Kubiša však táto funkcia bude obmedzená tak, aby nenarušila fungovanie pobočiek.



Na plnohodnotné využitie mobilnej aplikácie je potrebné, aby si zákazník aktivoval svoj účet adresáta zadaním kontaktných údajov, ktorými sú telefónne číslo alebo email. Mobilná aplikácia nájde zásielky, pre ktoré odosielateľ uviedol dané konkrétne údaje adresáta. Adresát potvrdením aktivácie prostredníctvom overovacieho kódu získa prístup k svojim zásielkam a všetkým funkciám ich spravovania. Doteraz si aplikáciu stiahlo viac ako 3100 zákazníkov.