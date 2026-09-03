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Slovenská pošta: Službu eKolok vrátane predaja dočasne pozastavia

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Logo slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Službu eKolok čakajú plánované technické práce na komunikačnej infraštruktúre od piatka 4. septembra od 20.00 h do pondelka 7. septembra do 8.00 h.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Službu eKolok čakajú plánované technické práce na komunikačnej infraštruktúre od piatka 4. septembra od 20.00 h do pondelka 7. septembra do 8.00 h. „V čase realizácie prác bude úplne pozastavené poskytovanie služby eKolok vrátane predaja eKolkov. Zákazníkom sa za vzniknuté obmedzenie ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ informovala vo štvrtok Slovenská pošta.

Služba eKolok je elektronický spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov v SR. Je súčasťou elektronizácie verejnej správy a slúži ako digitálna náhrada papierových kolkov. Uhradiť poplatky možno cez kiosky, webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu. Kúpiť ho možno na pobočkách Slovenskej pošty alebo online.
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