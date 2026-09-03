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Slovenská pošta: Službu eKolok vrátane predaja dočasne pozastavia
Službu eKolok čakajú plánované technické práce na komunikačnej infraštruktúre od piatka 4. septembra od 20.00 h do pondelka 7. septembra do 8.00 h.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Službu eKolok čakajú plánované technické práce na komunikačnej infraštruktúre od piatka 4. septembra od 20.00 h do pondelka 7. septembra do 8.00 h. „V čase realizácie prác bude úplne pozastavené poskytovanie služby eKolok vrátane predaja eKolkov. Zákazníkom sa za vzniknuté obmedzenie ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ informovala vo štvrtok Slovenská pošta.
Služba eKolok je elektronický spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov v SR. Je súčasťou elektronizácie verejnej správy a slúži ako digitálna náhrada papierových kolkov. Uhradiť poplatky možno cez kiosky, webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu. Kúpiť ho možno na pobočkách Slovenskej pošty alebo online.
Služba eKolok je elektronický spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov v SR. Je súčasťou elektronizácie verejnej správy a slúži ako digitálna náhrada papierových kolkov. Uhradiť poplatky možno cez kiosky, webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu. Kúpiť ho možno na pobočkách Slovenskej pošty alebo online.