Slovenská pošta spravila audit doručovania, podľa neho doručujú včas

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenská pošta ročne doručí vyše 131 miliónov listov, úradnej, doporučenej či reklamnej pošty a takisto vyše 17 miliónov balíkov. Pobočky denne obslúžia vyše pol milióna zákazníkov. Lehotu doručovania sa pritom podľa Slovenskej pošty darí dodržiavať na 96 %. Vyplynulo to z auditu, ktorého výsledky vo štvrtok predstavil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.



„Spravili sme si audit a z tohto auditu vyplynulo, že celoplošne doručujeme zásielky kvalitne a včas. Avšak sú tu určité individuálne zlyhania, na ktoré sme prišli a ktoré sme hneď riešili,“ uviedol Kupka s tým, že auditom si chceli preveriť opodstatnenosť podnetov, ktoré hovorili o tom, že Slovenská pošta v niektorých oblastiach nedoručuje zásielky.



Pošta má približne 3500 doručovateľov. Za minulý rok bolo podľa Kupku doručených 131 miliónov zásielok. „Reklamácií je však iba zlomok a tých, ktoré sú oprávnené, je len nejakých 0,03 %. V 96 % doručíme včas zásielku a ešte k tomu, toto číslo sa nám medziročne vylepšuje o 2 %,“ priblížil riaditeľ pošty.



Doplnil, že za prípadným nedoručením zásielky môže byť viacero faktorov. Býva to nesprávne uvedená adresa či poštové smerovacie číslo, neoznačené či nedostupné poštové schránky v domoch, chýbajúce súpisné čísla alebo aj zmena korešpondenčnej adresy, ktorú adresát neoznámil.



Riaditeľ pošty priblížil, že hoci je práca doručovateľov namáhavá, zásadný problém s ich nedostatkom nemajú. Horšia situácia je len v západoslovenskom regióne, kde doručovateľov chýba viac.



„Všeobecne nemáme problém s počtom zamestnancov ani doručovateľov. V rámci celého Slovenska približne na 1000 doručovateľov máme sedem neobsadených pozícií. To, kde máme ťažšiu situáciu, je západoslovenský región, kde majú ľudia viac šancí sa zamestnať. Naše riešenie nespočíva v tom, že by sme sa snažili zväčšiť sieť doručovateľov, ale skôr optimalizovať naše procesy, doručovacie rajóny a digitalizovať proces triedenia zásielok,“ doplnil Kupka.