Slovenská pošta spustila večerné doručovanie expresných zásielok

Bratislava 23. júla (TASR) – Slovenská pošta spustila pilotnú prevádzku večerného doručovania expresných zásielok. Zákazník si sám vyberie čas, kedy mu kuriér doručí jeho zásielku. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková s tým, že služba je zatiaľ dostupná v Bratislave.



V prípade večerného doručenia odosielateľ podá expres zásielku štandardným spôsobom. "Adresátovi príde notifikácia o podaní zásielky, ktorej súčasťou bude aj odkaz na službu 'Zmena zásielky', kde si zákazník môže príslušnú službu objednať. Po kliknutí na voľbu 'Zmeniť čas doručenia' si zákazník môže vybrať z dvoch časových okien, buď v čase od 18.00 h do 19.30 h alebo v čase od 19.30 h do 21.00 h. Služba je dostupná aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty," priblížila Dorčáková.



Keďže ide o pilotný projekt, služba je dostupná zatiaľ iba v Bratislave v rámci kapacitných možností. Ak sa služba večerného doručovania osvedčí, pošta ju plánuje rozšíriť aj do ďalších krajských miest na Slovensku.