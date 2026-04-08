Slovenská pošta: Tichá transformácia zachováva dostupnosť služieb
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Tichá transformácia poštového trhu znamená pre Slovenskú poštu opatrenia na zachovanie ekonomickej udržateľnosti a dostupnosti poštových služieb. Na digitalizáciu reaguje presúvaním kapacít aj zdrojov tam, kde ich zákazníci skutočne využívajú. Ako informovala Slovenská pošta, najvyužívanejšími službami sú vyzdvihnutie doporučeného listu a balíka, podaj listových a balíkových zásielok či príjem poštového poukazu na účet, teda spracovanie platby v prospech bankového účtu adresáta.
Podaj listov a poštových poukazov, ktoré dlhodobo tvoria kľúčový zdroj príjmov pošty, zaznamenal výrazný úbytok aj v roku 2025, čo sa premietlo do výsledku hospodárenia. „Počet listov medziročne klesol o vyše 11 miliónov. V prepočte na počet obyvateľov Slovenska poslal každý z nás minulý rok 15 zásielok,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Od roku 2010 pošta eviduje úbytok listov o takmer 72 percent, čo potvrdzuje dlhodobý a nezvratný vývoj súvisiaci najmä s digitalizáciou komunikácie, elektronickými faktúrami či online službami verejnej správy.
Klesajúci trend je aj pri poštových poukazoch. Pre digitalizáciu bankového segmentu sa ich objem od roku 2010 znížil o vyše 85 percent a vlani ubudlo medziročne milión kusov.
„V roku 2025 pošta zaznamenala mierny rast v balíkovom segmente. Každý obyvateľ Slovenska vlani dostal v priemerne tri balíky, pričom 82 percent z nich bolo doručených kuriérom Slovenskej pošty. Najviac ich bolo prepravených, tradične, v predvianočnom období - v októbri, novembri a decembri,“ priblížila Peterová.
Silným mesiacom bol aj január, keď zákazníci nakupovali tovar v povianočných výpredajoch, respektíve vracali tovar, ktorý im z rôznych dôvodov nevyhovoval.
Sieť BalíkoBOXov, terminálov na balíky, sa minulý rok rozrástla o 375 partnerských AlzaBoxov. Využívanie samoobslužných zariadení pošty tak medziročne vzrástlo približne o 150 percent.
Elektronické služby štátu, ktoré už poskytuje každá kamenná pobočka pošty, využil v priemere každý siedmy klient. Aspoň raz si eKolok na úhradu správnych a súdnych poplatkov na pošte kúpil jeden zo 14 zákazníkov. Každý Slovák si na pošte v priemere trikrát kúpil niektorý z tovarov.
V roku 2025 navštívilo pobočky Slovenskej pošty 53 miliónov zákazníkov, v priemere 146.000 denne, čo bolo medziročne menej o dva milióny klientov. Dokopy využili 182,5 milióna služieb. Klient vybavil pri jednej návšteve pošty v priemere tri služby.
Najrušnejšie bolo na poštách v predpoludňajších hodinách a popoludní. Najviac zákazníkov prichádzalo medzi 9.00 a 10.00 h (6,7 milióna zákazníkov) a medzi 14.00 a 15.00 (6,6 milióna zákazníkov), keď si ľudia vybavujú služby na ceste zo škôl či z práce.
„Rok 2025 potvrdil, že poštový trh sa dynamicky mení. Pošta síce zostáva prirodzenou súčasťou života spoločnosti, využívame ju všetci, no zásadne inak ako kedysi. Digitalizácia a preferovanie alternatív pred návštevou kamennej pobočky prinášajú aj potrebu postupnej, no zásadnej transformácie,“ dodala Peterová.
Slovenská pošta na tieto zmeny bude aj naďalej reagovať vlastnou modernizáciou procesov, služieb aj prevádzky tak, aby bola dlhodobo ekonomicky udržateľná a zároveň bližšie k zákazníkom.
