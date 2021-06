Slovenská pošta ukončila dve časti tendra na ochrannú službu

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská pošta ukončila dve časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti. Informovala o tom v stredu hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková. Obe časti vyhrala spoločnosť Bonul.



"Ide o opakovanú súťaž, prvá verejná súťaž s týmto predmetom bola vyhlásená 12. októbra 2020 a v nej predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nebolo možné považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta dňa 3. 12. 2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku opakovane vyhlásila 13. apríla 2021," vysvetlila hovorkyňa.



Pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila hospodárske subjekty schopné poskytovať požadovanú službu. Aj na základe týchto trhových konzultácií a po skúsenostiach z predchádzajúcej súťaže bola verejná súťaž rozdelená na tri časti podľa geografického členenia SR, ktoré podľa slov hovorkyne reflektuje existujúcu logistickú sieť Slovenskej pošty. Uchádzači mohli predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo aj na všetky časti.



"V stanovenej lehote pošta v časti Stred obdržala tri ponuky, no jeden uchádzač nezložil zábezpeku, preto musel byť zo súťaže vylúčený. V časti Východ boli doručené štyri ponuky, no pre nezloženie zábezpeky musel byť takisto jeden uchádzač vylúčený," podotkla Dorčáková.



V oboch ukončených častiach tendra sa úspešným uchádzačom s najnižšou cenou, čo bolo jediné hodnotiace kritérium súťaže, stala spoločnosť Bonul. "Úspešný uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky a aj podmienky účasti v oboch častiach zákazky. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv," poznamenala hovorkyňa.



Na tretiu časť bola Slovenskej pošte doručená námietka jedného z uchádzačov. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní do rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie nemôže na tretiu časť pošta uzatvoriť zmluvu.