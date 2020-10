Slovenská pošta upozorňuje,že nové opatrenia platia aj v jej pobočkách

Bratislava 15. októbra (TASR) – Nové bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šíreniu rizika ochorenia COVID-19 v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR platia od štvrtka aj v pobočkách Slovenskej pošty. Vstupy sú regulované, v interiéri aj exteriéri sú povinné rúška, dezinfikovanie rúk a vzájomné odstupy. Upozornila na to hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 je počet zákazníkov v priestoroch pobočiek regulovaný. V pobočke sa tak môže nachádzať jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. "Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadené ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku)," podotkla Dorčáková.



Zároveň odporúča, aby si zákazníci priniesli rukavice a vlastné pero. Pri úhrade platieb radí uprednostniť platobnú kartu. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk. "Zákazníkov dôrazne žiadame, aby všeobecné ochranné opatrenia dodržiavali, a tých, ktorí sú v karanténe, aby na pošty nechodili," dodala hovorkyňa.



Priblížila, že v rámci ochranných opatrení sa pobočky pošty pravidelne čistia, vetrajú a dezinfikujú, a to aj počas dňa cez pravidelné dezinfekčné prestávky. Preventívne ochranné opatrenia aj pravidlá bezpečného správania klientov pri využívaní poštových služieb sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty. Všetky kľúčové hygienické opatrenia sú tiež formou piktogramu viditeľne umiestnené pred vstupom na poštu.