Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek v Prievidzi

Logo slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Od 1. októbra v rámci transformácie predĺži ich otváraciu dobu počas týždňa a v sobotu bude Pošta 1 na Námestí slobody zatvorená.

Autor TASR
Prievidza 25. septembra (TASR) - Slovenská pošta (SP) pristúpila k úprave otváracích hodín svojich pobočiek v Prievidzi. Od 1. októbra v rámci transformácie predĺži ich otváraciu dobu počas týždňa a v sobotu bude Pošta 1 na Námestí slobody zatvorená. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

„Hlavným cieľom transformácie je podľa SP zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb pre všetkých občanov,“ tlmočila stanovisko pošty Beňadiková.

Pobočka pošty na Námestí slobody bude po novom v pracovné dni otvorená od 8.00 do 19.00 h, pobočky Pošty 4 na Ulici M. Falešníka a Pošty 6 na Ulici A. Mišúta budú občanom k dispozícii v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredy od 8.00 do 19.00 h.
