Slovenská pošta upravuje prevádzku vybraných pobočiek počas leta

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenská pošta pristupuje v období od 1. júla do 30. septembra k dočasným úpravám prevádzky na vybraných poštách. Cieľom tohto opatrenia je efektívne plánovanie personálnych kapacít počas prevádzkovo menej náročného letného obdobia pri súčasnom zachovaní dostupnosti poštových služieb pre obyvateľov. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská pošta.



„Zákazníci budú o všetkých dočasných zmenách vopred informovaní na výveskách dotknutých pôšt. Informácie o úprave prevádzky budú tiež zverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty a v mobilnej aplikácii. Odporúčame zákazníkom, aby sledovali informácie na všetkých dostupných kanáloch s cieľom vybaviť všetko potrebné včas,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.



V praxi by tieto zmeny mali znamenať, že počas leta bude prevádzka viacerých pôšt upravená alebo krátkodobo prerušená. Pošta zároveň uviedla, že služby si zákazníci vedia pohodlne manažovať aj vo svojom telefóne.



Zákazník, ktorému nie je možné doručiť doporučenú zásielku, môže požiadať o jej preposlanie na inú adresu, napríklad do práce alebo na inú poštu, ktorej otváracie hodiny mu vyhovujú viac, doplnila Slovenská pošta. Riešením by malo byť aj splnomocnenie pre poverenú osobu, ktorá bude oprávnená vyzdvihovať aj doporučené zásielky namiesto adresáta. Vďaka tejto službe môžu preberať zásielky za adresáta až tri splnomocnené osoby.











