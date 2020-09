Slovenská pošta uviedla do prevádzky v Košiciach stý BalíkoBOX

Košice 24. septembra (TASR) – Slovenská pošta uviedla vo štvrtok do prevádzky stý BalíkoBOX. Sieť takýchto terminálov plánuje do konca roka rozšíriť o ďalších 35. Najnovšie možno vyzdvihnúť, odoslať balík, uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO alebo faktúry s PAY by square kódom aj v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom. TASR o tom informovala hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková s tým, že záujem o tieto terminály stúpa.



Ako uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, cieľom rozširovania siete BalíkoBOXov je urobiť služby pošty dostupnejšie aj pre zaneprázdnených občanov, ktorí ich môžu využiť, kedy im to vyhovuje.



Službu, ktorá funguje 24 hodín sedem dní v týždni, víta aj starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová. Verí, že takýmto spôsobom sa podarí odľahčiť pobočky pošty na sídlisku. „Keďže sa aktuálne rozrastá nákup cez internet a sídlisko je veľké, určite bude BalíkoBOX na Bukoveckej ulici stále viac vyhľadávaný,“ uviedla. V Košiciach sprístupnili šiesty BalíkoBOX, do konca roka majú v tomto meste pribudnúť ešte ďalšie tri terminály.



Záujem zákazníkov o balíkové služby podľa pošty dynamicky rastie a BalíkoBOXy sú čoraz vyhľadávanejšie, a to najmä pri nákupoch cez internet. Ich využívanie vzrástlo v roku 2019 oproti roku 2018 o viac než 200 percent. „V roku 2020 zaznamenávajú práve BalíkoBOXy najvýraznejší index nárastu, za prvý kvartál o 339 percent oproti rovnakému obdobiu roka 2019 a za druhý kvartál až o 472 percent oproti rovnakému obdobiu v roku 2019,“ uviedla Dorčáková.



BalíkoBOXy sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a v 25 okresných mestách. V Košickom kraji je ich zatiaľ deväť, a to v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi.