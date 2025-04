Slovenská pošta vlani hospodárila so stratou vyše 12 miliónov eur

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenská pošta ukončila hospodársky rok 2024 so stratou po zdanení vo výške 12,046 milióna eur. Podľa pošty je to o 3 milióny lepší výsledok, ako pôvodne predpokladali v podnikateľskom pláne. V aktuálnom roku sa Slovenskej pošte darí držať plusovú bilanciu hospodárenia. V utorok o tom informovala špecialistka komunikácie Slovenskej pošty Eva Peterová.



Pod hospodársky výsledok za minulý rok sa podľa Slovenskej pošty podpísal najmä pokles tradičných listových zásielok, ktorý medziročne klesol o 15 %. Vplyv mal aj rast nákladov, hlavne osobných, ktoré tvoria 59 % celkových nákladov. Hospodársky výsledok ovplyvnil tiež výpadok príjmu zo zrušených koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a skutočnosť, že náklady na výplaty dôchodkov a sociálnych dávok sú vyššie ako poskytované príspevky na tieto služby, prízvukovala Slovenská pošta.



„Napriek viacerým výzvam sa nám podarilo zachovať stabilitu, znížiť predpokladanú stratu a posilniť rastúce segmenty, najmä v oblasti expresných a balíkových služieb. Hospodársky výsledok Slovenskej pošty za rok 2024 síce ostáva záporný, no dosiahnutá úroveň straty je výrazne nižšia, než sa pôvodne predpokladalo,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Doplnil, že za prvý štvrťrok 2025 hospodárili so ziskom.



Slovenská pošta v uplynulom roku rozšírila sieť Balíkoboxov o 84 nových miest, pribudlo tiež 182 prevádzok Poštapointov. Investovala tiež do multifunkčných zariadení pre doručovateľov, čím sa podľa pošty zvýšila efektivita vybavovania zásielok.



Slovenská pošta pripomenula, že vlani optimalizovala počet zamestnancov i prevádzkovú sieť. Počet zamestnancov medziročne klesol o 631, čo podľa pošty zmiernilo medziročný nárast osobných nákladov. Išlo o odchody do dôchodku či nepredĺženia zmlúv na dobu určitú. „Našou prioritou zostáva zvýšiť efektivitu procesov, naplniť potreby zákazníkov a zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov. Chceme budovať menšiu, ale silnejšiu, modernejšiu a ešte dostupnejšiu poštovú sieť, ktorá bude skutočným partnerom pre občanov aj firmy v 21. storočí,“ vysvetlil Kupka.



V ďalšom smerovaní sa chce Slovenská pošta zamerať na posilnenie poštovej logistiky, modernizáciu a automatizáciu triediacich centier, implementáciu pokročilých technológií, ako sú robotika a umelá inteligencia a zefektívňovanie rastúceho objemu balíkov.