Slovenská pošta vlani vykázala najnižšiu stratu od roku 2020

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovenskej pošte (SP) sa vlani podarilo znížiť stratu na 5,48 milióna eur. Ide o najnižšiu stratu za posledné štyri roky. V minulom roku stúpli tržby pošty, a to približne o dve percentá. Vyplýva to z účtovnej uzávierky SP a údajov FinStat.



Vlani pošta dosiahla najnižšiu stratu od roku 2020. Z vtedajšej straty takmer 16 miliónov eur sa postupne vyšplhala na vlaňajších 5,48 milióna eur. "Na hospodárenie Slovenskej pošty dlhodobo negatívne vplývajú zmeny na trhu, na ktorom SP pôsobí. Ide predovšetkým o zníženie záujmu zákazníkov o tradičné listové a finančné služby a ich nahrádzanie elektronickými formami. Tieto zmeny ešte zosilneli v súvislosti s pandemickými obmedzeniami a mali výrazne negatívny vplyv na hospodárenie SP v roku 2020 a v nasledujúcich rokoch," vysvetlil hovorca SP Martin Guzi.



Pošte sa v minulom roku podarilo zvýšiť tržby na takmer 319,6 milióna eur. Oproti tržbám z roku 2022 narástli o vyše sedem miliónov eur. Väčšinu tržieb v roku 2023, a to vyše 307 miliónov eur, získala pošta z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby. Ostatné prevádzkové výnosy predstavovali vyše 17,1 milióna eur. Slovenskej pošte sa podarilo mierne znížiť náklady na prevádzkovú činnosť z 339,2 milióna eur v roku 2022 na vlaňajších takmer 338,6 milióna eur.



"Na strane nákladov išlo predovšetkým o optimalizačné opatrenia, ktoré boli vo veľkej miere negované vysokou infláciou a vysokými cenami energií a rastom miezd. Trendom optimalizácií bude SP pokračovať aj v nasledujúcom období. Na strane výnosov prispievajú k zlepšeniu hospodárenia nové akvizície a rozvoj balíkových služieb, cenové úpravy a niektoré jednorazové alebo mimoriadne vplyvy," doplnil Guzi.