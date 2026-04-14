< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta vlani znížila plánovanú stratu na takmer 1,7 mil. eur
Štátna spoločnosť chce na mimoriadnom valnom zhromaždení predstaviť záchranný plán.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenská pošta hospodárila v roku 2025 po zdanení so stratou takmer 1,7 milióna eur, čo je výrazne menej oproti pôvodne plánovanej strate vo výške 25 miliónov eur. Informovala o tom v utorok na tlačovej besede riaditeľka úseku financií Slovenskej pošty Jana Hajková. Štátna spoločnosť chce na mimoriadnom valnom zhromaždení predstaviť záchranný plán.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.