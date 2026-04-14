Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
< sekcia Ekonomika

Slovenská pošta vlani znížila plánovanú stratu na takmer 1,7 mil. eur

.
Logo slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Štátna spoločnosť chce na mimoriadnom valnom zhromaždení predstaviť záchranný plán.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenská pošta hospodárila v roku 2025 po zdanení so stratou takmer 1,7 milióna eur, čo je výrazne menej oproti pôvodne plánovanej strate vo výške 25 miliónov eur. Informovala o tom v utorok na tlačovej besede riaditeľka úseku financií Slovenskej pošty Jana Hajková. Štátna spoločnosť chce na mimoriadnom valnom zhromaždení predstaviť záchranný plán.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

