Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na obstaranie stravovacích kariet

Bratislava 24. augusta (TASR) - Slovenská pošta vyhlasuje verejnú súťaž na zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov. Ide o zabezpečenie stravovania zamestnancov a doplnkového pitného režimu vybranému okruhu zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích a donáškových zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Hodnota zákazky je stanovená do 15.496.000 eur bez DPH.



Obdobie využívania stravovacích kariet je na 24 mesiacov: od 1. januára budúceho roka do 31. decembra 2023. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia stravovania zamestnancom ustanovuje Zákonník práce, ktorý ukladá zabezpečiť zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Lehota na predkladanie ponúk je obstarávateľom stanovená do 22. septembra 2021 do 10.00 hodiny.