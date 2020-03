Slovenská pošta vyhodnocuje opatrenia prijaté na pobočkách a v teréne

Bratislava 30. marca (TASR) – Slovenská pošta po vypuknutí pandemickej krízy zaviedla preventívne ochranné opatrenia. Týkajú sa obmedzenia možného rizika nakazenia na pobočkách a v externom prostredí pri doručovaní, a to z pohľadu zamestnancov aj zákazníkov. Pošta prijaté opatrenia priebežne vyhodnocuje.



Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa uistil, že neeviduje informáciu o šírení nákazy v prevádzkach pošty a žiadnemu zo zamestnancov nebolo diagnostikované ochorenie COVID-19. "Pri súčasných možnostiach ochrany (rúško, rukavice, dezinfekcia) takmer 5000 doručovateľov sa nám javí, že riziko nákazy môže byť vyššie v nekontrolovanom externom prostredí. Naším cieľom nie je trápiť adresátov návštevou pošty, toto prostredie však dokážeme účinnejšie pred možnosťou rizika šírenia nákazy zabezpečiť. Ďakujeme všetkým odosielateľom a adresátom za trpezlivé rešpektovanie prijatých opatrení, pretože tým chránia nielen seba, ale aj svojich blízkych," poznamenal Helexa.



Poštové a doručovateľské služby pre občanov a štát momentálne zabezpečuje významne menej zamestnancov Slovenskej pošty. V porovnaní so štandardnou prevádzkou je ich o 1140 menej. Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80 % priehradkových zamestnancov a doručovateľov. Pošta však ubezpečuje, že sú zabezpečené všetky nevyhnutne potrebné poštové a doručovateľské služby.



Doručovanie listových zásielok na adresu podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Rovenskej aj napriek výpadku zamestnancov pokračuje v súlade s prijatými opatreniami. "Návštevnosť pobočiek významne klesla, a to vďaka opatreniu, keď sú štandardné doporučené zásielky doručované vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom," ozrejmila. Výnimku tvoria špeciálne úradné zásielky, poistené listy, doporučené listy, ktoré odosielatelia podávajú s doplnkovými službami "do vlastných rúk", "doručenkou", "dobierkou", ale aj zásielky zaťažené inými poplatkami. Pošta zvažuje, že v prípade adekvátneho dovybavenia doručovateľov primeranými ochrannými prostriedkami obnoví doručovanie týchto doporučených zásielok.



Pošta po zatvorení kamenných obchodných prevádzok zaznamenala nárast počtu balíkových zásielok najmä z internetových obchodov o 15 – 20 % oproti rovnakému obdobiu 2019. Slovenská pošta zároveň pre prípady väčšiny dobierok zaviedla bezplatnú platbu u kuriéra platobnou kartou.



Rovenská priblížila, že zmluvní zákazníci podávajú o približne 10 % menej zásielok, ako tomu bolo v roku 2019 a mnohé e-shopy pozastavili možnosť platby za tovar osobne na dobierku. Zároveň podiel zákazníkov platiacich kartou pri doručení zásielky kuriérom na adresu stúpol za menej ako mesiac štvornásobne.



Súčasne hovorkyňa uviedla, že vyplácanie sociálnych dávok sa uskutočnilo bez komplikácií, pričom viac ako 95 % hotovosti pošta vyplatila v priebehu prvých troch dní od 18. do 20. marca. "Približne 380.000 dôchodcom vyplácajú doručovatelia dôchodky priamo na adrese a len 20.000 dôchodcov využíva službu výplaty dôchodku na pobočkách," doplnila.