< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta vynoví, zmodernizuje alebo presťahuje 13 pobočiek
Opätovne otvorená pobočka v Šamoríne funguje v zmodernizovanom mestskom objekte priamo v centre mesta.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Slovenská pošta v tomto roku vynoví, zmodernizuje alebo presťahuje 13 pobočiek. Znižovanie nákladov na dlhodobo nevýnosné alebo málo využívané pobočky jej umožňuje investovať do posilnenia a rozvoja tých, ktoré sú vyťažené a pre zákazníkov kľúčové. Výsledkom je síce menšia, ale kvalitnejšia pobočková sieť, jej efektívnejšie fungovanie a väčší komfort pre zákazníkov a zamestnancov, informovala v pondelok Slovenská pošta.
Opätovne otvorená pobočka v Šamoríne funguje v zmodernizovanom mestskom objekte priamo v centre mesta. Slovenská pošta tento rok už odovzdala vynovenú pobočku aj v Holumnici a čoskoro ich odovzdá aj v Nitre-Šindolke či Jaslovských Bohuniciach.
„Pošta musí reflektovať na potreby všetkých zákazníkov. Preto systematicky investuje nielen do technológií a alternatívnych poštových bodov, ale aj do obnovy kamenných pobočiek, ktoré zostávajú dôležitou súčasťou našich služieb,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Potupne podľa nej nahrádzajú nevyhovujúce alebo predimenzované objekty funkčnejšími prevádzkami, ktoré lepšie zodpovedajú reálnemu dopytu, a zároveň posilňujú kapacity tam, kde je o služby najväčší záujem.
Slovenská pošta má ambíciu zmodernizovať alebo novo otvoriť aj niektoré pošty vo väčších mestách, pričom v súčasnosti rokuje s vlastníkmi objektov o podmienkach ich nájmu.
Vo Zvolene by malo pribudnúť klientske miesto v obchodnom centre TPD, poštu Nitra 11 chcú presunúť do obchodného domu Tesco. Poštu Poprad 2 plánujú presťahovať do komfortnejšieho zázemia v budove železničnej stanice, poštu vo Vajnoroch do moderného prostredia OC Vajnoria.
Väčšia a dostupnejšia bude v budúcnosti aj Pošta v OC Vivo v Bratislave, novú pobočku otvoria aj v Banskej Bystrici v OC Europa. Obnovou prejdú tiež pošty v Zborove, Humennom a Jablonove nad Turňou.
