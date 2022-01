Bratislava 18. januára (TASR) – Slovenská pošta vyplatila už takmer 100.000 poukazov za očkovanie zo 120.000 doručených. Tieto dni sa bude doručovať ďalších 100.000 poukazov. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková. Zároveň upozornila, že od stredy (19. 1.) sa začínajú vyplácať aj sociálne dávky. Treba sa teda pripraviť na zvýšenú návštevnosť pobočiek.



Dorčáková priblížila, že poukaz je určený do vlastných rúk a seniori si peniaze môžu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek z 1503 pobočiek Slovenskej pošty na celom Slovensku po predložení poukazu a platného občianskeho preukazu.



"Klientom, ktorí zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne na poštu, Slovenská pošta poskytuje doručenie poštovým doručovateľom priamo do miesta bydliska. Doteraz túto možnosť využilo 15,5 % adresátov (spomedzi doteraz vyplatených poukazov)," ozrejmila hovorkyňa pošty.



Zároveň skonštatovala, že v januári a vo februári pošta doručí a vyplatí celkom 900.000 poukazov. Poukaz na výplatu je podľa jej slov "tradičný" produkt Slovenskej pošty, takže pošty nezaznamenali väčšie problémy. "Problémy vznikajú len jednotlivo, väčšinou ide o nepresnosti, ktoré boli do adries seniorov prenesené z databázy, čo sa vytvárala pri očkovaní," dodala Dorčáková.