Slovenská pošta vypravila kamióny s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu

Bratislava 28. februára (TASR) – Slovenská pošta sa zapája do pomoci Ukrajine. V noci na pondelok vypravila z Bratislavy dva kamióny s humanitárnou pomocou pre ukrajinských občanov. Pošta je zároveň pripravená poskytnúť občanom Ukrajiny svoje ubytovacie kapacity. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Zbierku šatstva, vody, dojčenskej stravy, trvanlivých potravín, hygienických potrieb a diek pripravili občania Bratislavy. Dorčáková priblížila, že humanitárna pomoc putuje do miest Velykyj Bereznyj a po preložení nákladu aj do Kyjeva.



Pošta je tiež pripravená poskytnúť občanom Ukrajiny ubytovacie a stravovacie kapacity vo svojom školiacom stredisku v Belušských Slatinách, ale aj ubytovanie v ďalších menších zariadeniach po celom Slovensku. "Zároveň v horizonte najbližších dní pošta rozšíri poštové platobné služby na všetky pobočky pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane posilnenia služieb na výber hotovosti na poštách," dodala hovorkyňa pošty.



Poštové spojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou je momentálne zo strany Ukrajiny zastavené. "Slovenská pošta pripravila nové možnosti na realizáciu poštového styku pozemnou dopravou (keďže letecké spojenie nie je možné, o dodávanie zásielok na Ukrajinu prostredníctvom Slovenskej pošty prejavili záujem aj ďalšie európske poštové podniky) a čaká na ukrajinskú stranu, či a kedy jej situácia v krajine dovolí obnoviť poštový styk," priblížila Dorčáková.