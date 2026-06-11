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Slovenská pošta vyzvala samosprávy na aktualizáciu registra adries
Umožní to bezproblémové doručovanie zásielok a využívanie ďalších služieb.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Neúplné alebo nepresné adresy v registri adries spôsobujú komplikácie nielen doručovateľom a kuriérom, ale aj samotným obyvateľom miest a obcí. Slovenská pošta preto vyzvala samosprávy na jeho aktualizáciu, čo umožní bezproblémové doručovanie zásielok a využívanie ďalších služieb.
„Presná adresa je základom rýchleho doručovania. Ak v registri chýbajú údaje, moderné služby strácajú na efektivite. Výdajné miesta, ako sú BalíkoBOXy, ľudia využívajú menej, ak je ich adresa nezrozumiteľná. Naopak, správne označené body majú preukázateľne vyššiu návštevnosť,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Úlohou samospráv je v zmysle zákona o registri adries tieto údaje vytvárať a udržiavať, teda priraďovať správne názvy ulíc a čísla budov. Slovenská pošta z registra preberá adresy do svojich systémov, kde slúžia na triedenie zásielok, plánovanie doručovania a správne priradenie PSČ. Kvalita týchto dát má preto priamy vplyv na to, ako rýchlo a presne sa zásielka dostane k adresátovi.
V praxi sa podľa Peterovej často ukazuje, že v mnohých mestách a obciach chýbajú názvy ulíc alebo orientačné čísla. Adresy sú potom evidované len ako súpisné čísla - napríklad „Námestovo 765“. Takéto neúplné údaje komplikujú automatizované triedenie zásielok a znižujú presnosť navigácie doručovateľov.
Register adries, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR, je štátny informačný systém obsahujúci oficiálne a jednotné údaje o všetkých adresách na Slovensku - názvy ulíc, súpisné a orientačné čísla či názvy obcí. Ide o základnú databázu, ktorú využívajú nielen poštové a kuriérske služby, ale aj záchranné zložky, samosprávy, štátne inštitúcie, firmy aj samotní obyvatelia. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby každá adresa bola jednoznačná, správna a ľahko identifikovateľná v priestore.
K tomu, aby zásielky dorazili do cieľa bez komplikácií, môžu prispieť aj samotní majitelia nehnuteľností - stačí, ak svoje domy a byty viditeľne označia číslami. Pomôcť však môžu aj samotné mestá a obce. Súčasná legislatíva im totiž umožňuje určiť súpisné a orientačné čísla aj bez žiadosti vlastníka, vďaka čomu môžu aktívne upratať neúplné adresy v teréne.
„Presná adresa je základom rýchleho doručovania. Ak v registri chýbajú údaje, moderné služby strácajú na efektivite. Výdajné miesta, ako sú BalíkoBOXy, ľudia využívajú menej, ak je ich adresa nezrozumiteľná. Naopak, správne označené body majú preukázateľne vyššiu návštevnosť,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Úlohou samospráv je v zmysle zákona o registri adries tieto údaje vytvárať a udržiavať, teda priraďovať správne názvy ulíc a čísla budov. Slovenská pošta z registra preberá adresy do svojich systémov, kde slúžia na triedenie zásielok, plánovanie doručovania a správne priradenie PSČ. Kvalita týchto dát má preto priamy vplyv na to, ako rýchlo a presne sa zásielka dostane k adresátovi.
V praxi sa podľa Peterovej často ukazuje, že v mnohých mestách a obciach chýbajú názvy ulíc alebo orientačné čísla. Adresy sú potom evidované len ako súpisné čísla - napríklad „Námestovo 765“. Takéto neúplné údaje komplikujú automatizované triedenie zásielok a znižujú presnosť navigácie doručovateľov.
Register adries, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR, je štátny informačný systém obsahujúci oficiálne a jednotné údaje o všetkých adresách na Slovensku - názvy ulíc, súpisné a orientačné čísla či názvy obcí. Ide o základnú databázu, ktorú využívajú nielen poštové a kuriérske služby, ale aj záchranné zložky, samosprávy, štátne inštitúcie, firmy aj samotní obyvatelia. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby každá adresa bola jednoznačná, správna a ľahko identifikovateľná v priestore.
K tomu, aby zásielky dorazili do cieľa bez komplikácií, môžu prispieť aj samotní majitelia nehnuteľností - stačí, ak svoje domy a byty viditeľne označia číslami. Pomôcť však môžu aj samotné mestá a obce. Súčasná legislatíva im totiž umožňuje určiť súpisné a orientačné čísla aj bez žiadosti vlastníka, vďaka čomu môžu aktívne upratať neúplné adresy v teréne.