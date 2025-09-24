< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta vyzýva na ochranu jej doručovateľov pred útokmi psov
V poslednom období totiž zaznamenala zvýšený počet incidentov, pri ktorých boli jej doručovatelia a kuriéri ohrození voľne pustenými alebo nedostatočne zabezpečenými psami.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenská pošta vyzýva verejnosť a majiteľov psov na zvýšenú bezpečnosť a prijatie opatrení vedúcich k bezproblémovému doručovaniu poštových služieb. V poslednom období totiž zaznamenala zvýšený počet incidentov, pri ktorých boli jej doručovatelia a kuriéri ohrození voľne pustenými alebo nedostatočne zabezpečenými psami. Hovorkyňa pošty Eva Peterová upozornila, že ak nedôjde k zlepšeniu v tejto situácii, tak sa môže pozastaviť aj doručovanie zásielok.
„Naši doručovatelia sú denne v teréne a ich bezpečnosť je pre nás prvoradá. Prosíme preto majiteľov psov, aby mysleli na to, že aj bežne mierumilovný pes môže pri kontakte s cudzou osobou zareagovať nečakane. Naši doručovatelia sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečného doručovania, a teda vedia, ako sa majú správať aj v kritických situáciách. Napriek tomu je vytvorenie bezpečných podmienok pre našich kolegov najmä v rukách majiteľov psov. Len ich dôkladným zaistením môžu zabrániť útokom zvierat na zamestnancov pošty,“ vysvetlila Peterová.
Vlani evidovala pošta 139 nežiaducich udalostí spôsobených psami, najviac v Košickom a Banskobystrickom kraji. Naopak, najmenej ich bolo v Bratislavskom kraji. Od januára do konca augusta tohto roka sa vyskytlo 89 takýchto prípadov, pričom 64 z nich sa skončilo pracovným úrazom a sedem doručovateľov bolo dočasne práceneschopných. Väčšina útokov sa podľa hovorkyne stala na verejnom priestranstve, no výnimkou nie sú ani prípady zo súkromných pozemkov. Tento rok boli najčastejšie hlásené útoky psov na doručovateľov poštových služieb z Prešovského a Žilinského kraja.
Pošta preto vyzýva verejnosť, aby pomohla ochrániť zdravie doručovateľov, predchádzala rizikám a zabezpečila plynulosť poskytovania poštových služieb. „Slovenská pošta je v zmysle platnej legislatívy oprávnená pozastaviť doručovanie zásielok, ak nie sú splnené podmienky pre bezproblémové doručenie, je ohrozená bezpečnosť poštového doručovateľa, prípadne hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie zásielky. Veríme, že spoločnými silami dokážeme zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky pre našich kolegov a tým bezproblémové poskytovanie poštových služieb v každej obci,“ uzavrela Peterová s tým, že v tejto oblasti spolupracuje pošta aj so Združením miest a obcí Slovenska.
