Slovenská pošta začala s obnovou vozového parku nákladných áut

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská pošta nasadila vo štvrtok do prevádzky prvé nové nákladné vozidlá dodané v rámci dvoch verejných súťaží na obnovu svojho parku. Do konca septembra 2022 bude postupne nasadených celkovo 105 nových nákladných motorových a prípojných vozidiel, ktoré budú jazdiť v rámci celého Slovenska, a tiež do niektorých európskych krajín, uviedla vo štvrtok pošta.



"Jedným z dôležitých faktorov fungujúcej logistiky sú spoľahlivé a bezpečné motorové vozidlá. Vozidlá kategórií N2, N3 sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták. K 31. máju 2022 prevádzkovala pošta 227 vozidiel v kategóriách N2, N3.



Pre doručovanie zásielok je obmena vozového parku vzhľadom na vysoké ročné nájazdy životne dôležitá. Spoľahlivá doprava je podľa Ľuptáka jedným z najdôležitejších krokov na zvyšovanie kvality poštových služieb. Staré, vyradené nákladné vozidlá pošta predá.



Nové motorové vozidlá budú šetrnejšie k životnému prostrediu, keďže spĺňajú emisnú normu Euro 6. V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500.000 najazdených kilometrov, prípadne šesť rokov prevádzky.