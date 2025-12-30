< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta zatvorila v okresných a krajských mestách 45 pobočiek
Bratislava 30. decembra (TASR) - Transformácia pobočkovej siete Slovenskej pošty (SP) podľa spoločnosti prebieha postupne a transparentne. V roku 2025 zatvorila spolu 45 pôšt - 22 v okresných a 23 v krajských mestách. Ako TASR informovala Slovenská pošta, aktuálne má 1321 pobočiek.
„Sieť pobočiek sa síce zmenšuje, dostupnosť poštových služieb však zostáva zachovaná. Vďaka existujúcim riešeniam, rozširujúcej sa sieti samoobslužných zariadení a ďalším alternatívam, ktoré sa postupne zavádzajú, sa bude ďalej zvyšovať,“ uviedla hovorkyňa SP Eva Peterová.
Transformácia je podľa štátnej poštovej spoločnosti proces, ktorý sa prirodzene vyvíja a reaguje na viacero faktorov, no jeho cieľ je nemenný - vybudovať ekonomicky udržateľnú Slovenskú poštu, ktorá poskytuje kvalitné a dostupné služby. „Od toho sa budú odvíjať aj ďalšie kroky transformácie,“ podotkla hovorkyňa.
Ukončovanie prevádzky menších poštových pobočiek malo na zamestnanosť menší vplyv. Slovenská pošta mala v novembri 2025 priemerne 9709 zamestnancov, kým v januári tohto roka ich bolo 9749.
Očakávaná priemerná mzda zamestnancov Slovenskej pošty v roku 2025 je 1241 eur, pričom v roku 2024 dosiahla 1183 eur. „V roku 2026 očakávame priemernú mzdu na úrovni 1295 eur,“ priblížila Peterová.
Spoločnosť plánuje do roku 2028 postupne ukončiť prevádzku vybraných pôšt a služby presunúť na nástupnícke pošty. Vybrané vidiecke pošty chce premeniť na franšízy Pošta Partner. Kľúčovými piliermi transformácie sú okrem optimalizácie siete efektívnejšie procesy a modernizácia infraštruktúry a logistiky, ako aj investície do technológií a inovácií.
Slovenská pošta zdôvodnila optimalizáciu hustej, nákladnej a neefektívnej siete pobočiek v júni 2025 správaním zákazníkov, poklesom tradičnej listovej korešpondencie a rastúcim záujmom o digitálne a kuriérske služby. „V reakcii na daný trend sa Slovenská pošta rozhodla upraviť poštovú sieť v záujme klientov,“ vysvetlila v polovici tohto roka riaditeľka obchodu a podpredsedníčka predstavenstva SP Melinda Burdanová.
