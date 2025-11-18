< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta zaviedla mobilné zariadenia pre doručovateľov
Od začiatku júla 2025 až doteraz distribuovala pošta doručovateľom 4351 multifunkčných zariadení po celom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenská pošta (SP) modernizuje doručovanie a digitalizuje procesy, do prevádzky zaviedla mobilné zariadenia, ktoré majú funkciu mobilného telefónu, skenera a platobného terminálu. Tieto zariadenia zvyšujú dostupnosť služieb, vybavovanie požiadaviek a uľahčujú komunikáciu medzi zákazníkom a doručovateľom najmä v teréne. V utorok o tom informovala hovorkyňa pošty Eva Peterová.
„Zavedením multifunkčných zariadení reagujeme na potrebu efektívnejšieho doručovania a rýchlejšej komunikácie so zákazníkmi. Doručovatelia majú v jednom zariadení všetky potrebné nástroje - čítačku QR kódov pre rýchlejšiu evidenciu zásielok, platobný terminál, ktorý zákazníkom umožňuje platiť za dobierku aj platobnou kartou a mobilný telefón. Štandardne sa tak zákazníci môžu spojiť so svojim poštárom, ak sa s ním chcú dohodnúť napríklad na zmene termínu doručenia dôchodku, alebo si cez neho chcú dať vyplatiť poštový poukaz, keď im zdravotné dôvody nedovoľujú ísť na poštu,“ uviedla Peterová.
Od začiatku júla 2025 až doteraz distribuovala pošta doručovateľom 4351 multifunkčných zariadení po celom Slovensku. Dostupnosť poštových služieb zabezpečujú podľa hovorkyne najmä doručovatelia, ktorí prichádzajú každý deň k zákazníkovi priamo domov. Doručenie listov, dôchodku, tlače, doporučenej pošty, úhrada šekov, vyplatenie platobného poukazu, ale aj podaj zásielok priamo z domu zabezpečuje zákazníkom komfort bez nutnosti navštíviť kamennú pobočku pošty. Preto SP vybavila doručovateľov multifunkčnými telefónmi, ktoré im zjednodušia prácu. Digitalizácia doručovania zároveň prispieva aj k vyššej aktivite a spokojnosti zákazníkov.
