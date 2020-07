Slovenská pošta vyžaduje dodržiavanie ochranných opatrení na pobočkách

Bratislava 31. júla (TASR) – Slovenská pošta naďalej na svojich pobočkách dodržiava účinné ochranné opatrenia. Koná tak vzhľadom na nárast počtu prípadov infikovaných osôb na COVID-19 na Slovensku a v záujme znižovania rizika šírenia tohto ochorenia. Poukázala na to hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



"Aby sme ochránili zdravie našich klientov, ale aj zamestnancov, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení," zdôraznila hovorkyňa. Ako priblížila, je potrebné, aby mali klienti pred vstupom do interiérov pošty prekrytý nos a ústa a dezinfikovali si ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený pred vchodom na poštu.



Na zvýšenie bezpečnosti odporúča používať vlastné ochranné rukavice, vlastné pero a dodržiavať dvojmetrový odstup v rade. Zároveň pri úhrade platieb odporúča uprednostniť platobnú kartu, aby sa čo najmenej prichádzalo do kontaktu s hotovosťou.



"Všetky kľúčové hygienické opatrenia sú viditeľne umiestnené formou piktogramu pred vstupom na poštu," dodala Dorčáková. Preventívne ochranné opatrenia, ako aj bezpečné správanie klientov pri využívaní poštových služieb sú zverejnené aj na webovej stránke Slovenskej pošty v časti ochranné opatrenia.