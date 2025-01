Slovenská rada: Na Slovensku je 200 budov s certifikátom udržateľnosti

Bratislava 30. januára (TASR) - Na Slovensku je už 200 budov s medzinárodnými certifikátmi udržateľnosti. Väčšina z nich, teda až 76 %, získala certifikát BREEAM. Okrem neho sa v tuzemsku uplatňujú aj ratingové systémy LEED a WELL. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).



"Slovensko v oblasti udržateľných budov a ich certifikácie síce v absolútnych číslach zaostáva za okolitými krajinami, zaznamenávame však pozitívny vývoj. Výstavba udržateľných budov a zavádzanie certifikačných štandardov, ako sú LEED, BREEAM či WELL, sú čoraz populárnejšie aj s príchodom nefinančného reportingu ESG, či EÚ taxonómie," uviedol podpredseda predstavenstva SKGBC Marek Kremeň.



BREEAM je so 152 certifikovanými budovami najpopulárnejším systémom na Slovensku. Viac ako polovica z nich dosiahla stupeň Very Good a jedna tretina stupeň Excellent. Najvyššiu úroveň Outstanding dosiahli štyri budovy. Certifikát LEED má na Slovensku 29 certifikovaných budov. Viac ako polovica z nich získala hodnotenie v stupni Gold, štvrtina stupeň Silver a len tri budovy získali stupeň Platinum. Taktiež je tu 19 budov hodnotených podľa schém certifikačného systému WELL a všetky sú v hlavnom meste.



"Prvé medzinárodné certifikáty udržateľnosti boli na Slovensku udelené v roku 2012. Dnes už máme certifikované administratívne, bytové, logistické aj priemyselné budovy s najvyšším hodnotením, ako sú LEED Platinum, BREEAM Outstanding alebo WELL Platinum. Nemáme však zatiaľ ani jednu medzinárodne certifikovanú budovu zo sektora verejných budov," upozornil predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura.



Logistické a priemyselné budovy tvorili podľa rady ku koncu vlaňajška viac ako 55 % všetkých budov s certifikátom udržateľnosti. "Druhú najväčšiu skupinu tvorili administratívne budovy, ktoré sa podieľali 34 % na celkovom počte budov. Podiel maloobchodného sektora sa už niekoľko rokov zvyšuje a blíži sa k 10 %," dodala SKGBC. Najviac certifikovaných budov je v Bratislavskom kraji s podielom prevyšujúcim 56 %. Nasledujú Trnavský, Žilinský a Košický kraj.