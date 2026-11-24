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Slovenská spoločnosť Finax spustila Európsky dôchodok v Rumunsku
Finax uviedol Európsky dôchodok na trh v roku 2022 ako prvý poskytovateľ v Európe. V súčasnosti v ňom spravuje 122 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenská investičná spoločnosť Finax spustila v Rumunsku produkt Európsky dôchodok (PEPP). Ide o šiestu európsku krajinu, v ktorej spoločnosť tento produkt ponúka. V roku 2027 plánuje rozšíriť svoje pôsobenie aj do Talianska, Nemecka a Francúzska. Spoločnosť o tom informovala v utorok.
Finax uviedol Európsky dôchodok na trh v roku 2022 ako prvý poskytovateľ v Európe. V súčasnosti v ňom spravuje 122 miliónov eur. Okrem Slovenska ho ponúka aj v Česku, Chorvátsku, Poľsku a Írsku. Medzinárodnú expanziu zrýchlil po vstupe na burzu (IPO) koncom roka 2025, pri ktorom získal od akcionárov 8,4 milióna eur.
„Rumunsko sme dnes oficiálne zapísali na mapu krajín, ktoré sprístupňujú svojim občanom Európsky dôchodok. Táto krajina je pre nás strategická, keďže ide o jednu z najväčších krajín Európskej únie a zároveň o krajinu s vysokou mobilitou obyvateľstva,“ uviedol zakladateľ a generálny riaditeľ Finaxu Juraj Hrbatý. Za príležitosť označil aj skutočnosť, že Rumuni držia veľkú časť úspor v hotovosti alebo na neúročených účtoch.
Potenciál rumunského trhu podľa spoločnosti potvrdil prieskum agentúry Reveal Marketing Research v októbri 2026 na vzorke 1024 respondentov. Až 74 % respondentov sa podľa neho obáva, že na dôchodku nebude mať dostatok peňazí. Zároveň 35 % si nesporí ani neinvestuje nad rámec bežných úspor. Dôchodkovému produktu chránenému pravidlami Európskej únie (EÚ) by dôverovalo 71 % opýtaných a 65 % by jeho využitie zvážilo.
Rumuni majú podľa údajov uvedených spoločnosťou v hotovosti a na bežných a sporiacich účtoch približne 510 miliárd lei, čo predstavuje zhruba 95 miliárd eur. Hotovosť využíva na odkladanie peňazí 37 % obyvateľov, bankové vklady 27 % a do ETF investuje osem percent.
Európsky dôchodok (PEPP) je dobrovoľný osobný dôchodkový produkt zavedený nariadením EÚ z roku 2019. Dopĺňa štátne a súkromné dôchodkové piliere a umožňuje investovanie do globálnych indexových fondov ETF. Jednou z jeho výhod je prenositeľnosť pri presťahovaní sporiteľa do inej členskej krajiny Únie.
Finax chce v budúcom roku vstúpiť na tri veľké západoeurópske trhy. „Európsky dôchodok je unikátny produkt pod jednotnou reguláciou EÚ, ktorý reaguje na rastúcu mobilitu a meniace sa potreby Európanov. Jeho výhody preto chceme postupne sprístupniť aj ľuďom v ďalších krajinách Únie,“ dodal Hrbatý.
Finax uviedol Európsky dôchodok na trh v roku 2022 ako prvý poskytovateľ v Európe. V súčasnosti v ňom spravuje 122 miliónov eur. Okrem Slovenska ho ponúka aj v Česku, Chorvátsku, Poľsku a Írsku. Medzinárodnú expanziu zrýchlil po vstupe na burzu (IPO) koncom roka 2025, pri ktorom získal od akcionárov 8,4 milióna eur.
„Rumunsko sme dnes oficiálne zapísali na mapu krajín, ktoré sprístupňujú svojim občanom Európsky dôchodok. Táto krajina je pre nás strategická, keďže ide o jednu z najväčších krajín Európskej únie a zároveň o krajinu s vysokou mobilitou obyvateľstva,“ uviedol zakladateľ a generálny riaditeľ Finaxu Juraj Hrbatý. Za príležitosť označil aj skutočnosť, že Rumuni držia veľkú časť úspor v hotovosti alebo na neúročených účtoch.
Potenciál rumunského trhu podľa spoločnosti potvrdil prieskum agentúry Reveal Marketing Research v októbri 2026 na vzorke 1024 respondentov. Až 74 % respondentov sa podľa neho obáva, že na dôchodku nebude mať dostatok peňazí. Zároveň 35 % si nesporí ani neinvestuje nad rámec bežných úspor. Dôchodkovému produktu chránenému pravidlami Európskej únie (EÚ) by dôverovalo 71 % opýtaných a 65 % by jeho využitie zvážilo.
Rumuni majú podľa údajov uvedených spoločnosťou v hotovosti a na bežných a sporiacich účtoch približne 510 miliárd lei, čo predstavuje zhruba 95 miliárd eur. Hotovosť využíva na odkladanie peňazí 37 % obyvateľov, bankové vklady 27 % a do ETF investuje osem percent.
Európsky dôchodok (PEPP) je dobrovoľný osobný dôchodkový produkt zavedený nariadením EÚ z roku 2019. Dopĺňa štátne a súkromné dôchodkové piliere a umožňuje investovanie do globálnych indexových fondov ETF. Jednou z jeho výhod je prenositeľnosť pri presťahovaní sporiteľa do inej členskej krajiny Únie.
Finax chce v budúcom roku vstúpiť na tri veľké západoeurópske trhy. „Európsky dôchodok je unikátny produkt pod jednotnou reguláciou EÚ, ktorý reaguje na rastúcu mobilitu a meniace sa potreby Európanov. Jeho výhody preto chceme postupne sprístupniť aj ľuďom v ďalších krajinách Únie,“ dodal Hrbatý.