Slovenská spoločnosť Fuergy podpísala dohodu o spolupráci s Huawei

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenská technologická spoločnosť Fuergy podpísala dohodu o spolupráci so spoločnosťou Huawei. Spoločnosť tak rozširuje svoje portfólio batériových komponentov o najmodernejšie technológie v oblasti integrovanej smart energetiky. Spoločnosť Fuergy o tom informovala v pondelok.



Firma, ktorá sa venuje energetickej optimalizácii prostredníctvom inštalácie batériových úložísk v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi, už spolupracuje pri realizácii úložísk s firmou Pylontech. Tá dodáva batérie vhodné skôr do interiérov budov a menších exteriérových systémov. Veľkokapacitné batérie do exteriérov bude spoločnosti dodávať Huawei.



"Týmto krokom budeme mať vo Fuergy dvoch silných partnerov so všetkými potrebnými certifikátmi a splnenými normami pre bezpečnú prevádzku úložísk. Zároveň dokážeme vyskladať zákazníkom batériový systém vyhovujúci ich špecifikám a podmienkam, ktorý poskytuje najlepší pomer cena/výkon pri maximálne efektívnej prevádzke," uviedol hlavný obchodný riaditeľ spoločnosti Vladimír Miškovský.



Novým partnerstvom chce spoločnosť rozšíriť svoje pôsobenie z veľkokapacitných systémov aj na riešenia pre menšie projekty a domácnosti. "Uvedomujeme si, že sektor batériových systémov pre menšie firmy a domácnosti na Slovensku a v Česku mimoriadne rastie. Vidíme výraznú snahu o obnoviteľné zdroje energie a zlepšenie energetickej efektívnosti, ktoré podporujú aj legislatívne zmeny a vládne stimuly," priblížil výkonný riaditeľ spoločnosti Fuergy Radoslav Štompf s tým, že pre tento segment pripravujú samostatný projekt.



Fuergy je slovenská technologická spoločnosť, ktorá ponúka riešenia v oblasti energetickej optimalizácie postavené na vlastnom systéme pre inteligentné energetické riadenie, ako aj špeciálnych batériových úložiskách brAln. Riadiacim centrom smart batériových systémov je na Slovensku vyvinutý špeciálny softvér a systém na riadenie energie EMS (Energy Management System).



Spoločnosť Fuergy podľa údajov Finstat zvýšila svoj zisk z 5092 eur v roku 2022 na 234.814 eur v roku 2023. Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 145 % na 6,245 miliónov eur.