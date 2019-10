Slovenská sporiteľňa dosiahla v 3. štvrťroku zisk 141,7 milióna eur

Bratislava 30. októbra (TASR) - Čistý zisk Slovenskej sporiteľne ku koncu tretieho štvrťroka tohto roka sa medziročne nezmenil. Dosiahol úroveň 141,7 milióna eur. Banka však zaznamenala rast vkladov aj úverov klientov. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov banky.



Čistý úrokový výnos medziročne mierne klesol o 1,7 % na 322,7 milióna eur. Tento pokles bol podľa sporiteľne dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch, ako aj silného konkurenčného prostredia.



Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 9,1 % na 105,7 milióna eur. Tento nárast plynie hlavne z provízií zo sprostredkovania poistenia. Čisté poplatky súvisiace s úverovou činnosťou sa zvýšili o 2,8 milióna eur. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 23,8 %.



Konsolidovaný čistý zisk po zdanení sa medziročne nezmenil. "Najvýraznejší vplyv na hospodárenie bánk má uvoľnená politika Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá sa odráža na úrokových výnosoch. Objem našich úverov síce dynamicky rastie, no čisté úrokové výnosy mierne klesajú. Dobrou správou je, že z toho profitujú naši klienti. Vďaka politike ECB sme mohli znížiť úrokové sadzby úverov na bývanie na historicky najnižšiu úroveň," priblížil v stanovisku pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil s tým, že sporiteľňa vie klesajúce úrokové výnosy nahradiť vďaka rozširovaniu služieb, najmä v oblasti poistenia.



Banková daň sa medziročne zvýšila o 8 % na úroveň 24,2 milióna eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol zaplatený vo výške 3,1 milióna eur. Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 11 % na jeden milión eur. Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 28,2 milióna eur.



Objem úverov klientom dosiahol 13,5 miliardy eur a medziročne stúpol o sedem percent. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 5,5 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 5,7 %, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 1,3 %. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 11,5 % a dosiahli úroveň 3,7 miliardy eur.



Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili z 10,9 miliardy eur na 11,8 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s tretím štvrťrokom 2018 vzrástli z 13,6 miliardy eur na 14,1 miliardy eur.