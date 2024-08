Slovenská sporiteľňa dosiahla v prvom polroku čistý zisk 122 mil. eur

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) dosiahla za prvý polrok tohto roka čistý zisk vo výške 122,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 12,3 %. Napriek poklesu zisku vykázala spoločnosť rast čistého úrokového výnosu, čistého výnosu z poplatkov a provízií a rast prevádzkového zisku. Zväčšil sa taktiež objem úverov klientom a objem ich vkladov, informovala v piatok SLSP.



Prevádzkový zisk banky sa medziročne zvýšil o 15 miliónov eur, čo predstavuje rast o 7,2 %. Čistý zisk jej však poklesol z 11 miliónov eur na tohtoročných 8,3 milióna eur. "Od januára 2024 je banka povinná platiť osobitný odvod, ktorý výrazným spôsobom negatívne ovplyvňuje čistý zisk po zdanení. Ročná sadzba odvodu stanovená legislatívou pre účtovné obdobie 2024 je 30 %," priblížila spoločnosť.



Viac ako sedempercentný rast čistého úrokového výnosu podporil podľa firmy predovšetkým nárast jej úverového portfólia. Na čistý výnos z poplatkov a provízií, ktorý v porovnaní s minulým rokom vzrástol o viac ako 12 %, mali pozitívne vplývať predovšetkým výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov, výnosy z provízií za poistenie aj zvyšujúce sa počty platobných transakcií.



"Čísla za prvý polrok hovoria o našej stratégii viesť banku tak, aby bola stabilná a prosperujúca aj v náročnom podnikateľskom prostredí. Oceňujú to nielen klienti, čo sa prejavilo na náraste úverového portfólia, zvýšenom záujme o depozitá, investície či poistenie, ale aj medzinárodná agentúra Moody's. Začiatkom leta nám potvrdila rating so stabilným výhľadom," uviedol generálny a finančný riaditeľ banky Peter Krutil.



Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku, ktorá má najvyšší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a významné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. V roku 2001 sa na základe zmluvy podpísanej Ministerstvom financií SR začlenila do finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.