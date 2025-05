Slovenská sporiteľňa sa stala členom Asociácie pre umelú inteligenciu

Bratislava 12. mája (TASR) - Členom Asociácie pre umelú inteligenciu (ASAI) sa ako prvá banka v SR stala Slovenská sporiteľňa. Bude sa tak podieľať na vytváraní nových štandardov v oblasti technológií, digitálnej gramotnosti a dátovej etiky vo finančnom sektore. Informovala o tom v pondelok asociácia.



„Vstup Slovenskej sporiteľne považujeme za významný míľnik. Je to historicky prvá banka, ktorá sa aktívne zapája do vytvárania AI ekosystému na Slovensku. Z nášho pohľadu je to krok, ktorý presahuje technologické inovácie - ide o zodpovedné a dlhodobé prepájanie veľkých hráčov, používateľov, klientov a odborníkov naprieč sektormi,“ hodnotila výkonná riaditeľka ASAI Natália Pokojná.



Asociácia aktuálne finalizuje návrh etického kódexu používania umelej inteligencie na Slovensku a zapojenie banky vníma ako významné posilnenie tohto procesu. „V rámci nasledujúcej spolupráce plánujeme sériu spoločných iniciatív - od rozvoja AI gramotnosti zamestnancov a klientov, cez tvorbu metodík pre zodpovedné využívanie AI v bankovníctve, až po otvorené diskusie o dátovej etike a verejnom záujme,“ doplnila ASAI.



Asociácia pre umelú inteligenciu vznikla v júli 2024. Jej cieľom je budovať udržateľný AI ekosystém, ktorý spája biznis, verejný sektor, akademickú sféru a neziskové organizácie. Slovenská sporiteľňa je jej 70. členom.