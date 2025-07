Slovenská sporiteľňa varuje pred falošnými videami

Bratislava 30. júla (TASR) - V uplynulých dňoch sa objavili na Youtube a ďalších sociálnych sieťach videá, v ktorých má generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne (SLSP) Peter Krutil presviedčať ľudí, aby investovali cez novú aplikáciu. Banka však varuje, že ide o deepfake videá a upozorňuje ľudí, aby boli obozretní a na ponuku nereagovali.



„Ak sa nám aj podarí zablokovať video na jednom účte, následne sa objaví na inom. Videá nie sú identické, niektoré sú dokonca označené logom Slovenskej sporiteľne alebo aj logom Denníka N či televízie Joj,“ priblížil šéf bezpečnosti SLSP Ján Adamovský. Videá sú napriek upozorneniam zo strany banky stále na Youtube aktívne. Adamovský vidí problém aj v nedostatočnej reakcii platformy pri nahlasovaní a blokovaní podvodného obsahu.



Banka priblížila, že v obraze videí sa objaví generálny riaditeľ, ktorý oslovuje klientov s ponukou na investovanie. „Dobrý deň, volám sa Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne. Počas uplynulých mesiacov sme pracovali na iniciatíve, ktorá by mohla výrazne zmeniť prístup Slovákov k svojim osobným financiám. Hovorím o novej investičnej platforme vyvinutej v spolupráci s poprednými bankami v krajine vrátane našej banky,“ špecifikovala SLSP.



Šéf bezpečnosti upozorňuje, že v obdobných situáciách je dôležité všímať si nezvyčajné detaily. To pomôže rozoznať deepfake videá. Ide napríklad o nezvyčajný pohyb pier, nesúlad medzi zvukom a obrazom, neprirodzený hlas, neprirodzený obraz, osvetlenie, zvláštny pohľad očí. Znakom podvodu sú aj sľubované okamžité výnosy a uistenie, že ide o garantovanú investíciu.



Vo videu využívajú podvodníci taktiež časový stres. Malo by ísť pritom o častú taktiku podvodníkov, aby potenciálne obete nemali veľa času na vyhodnocovanie výhodnosti investície. „Pred investovaním si vždy naštudujte potrebné informácie. Poraďte sa s rodinou, známymi alebo zavolajte k nám do banky a overte si, či nie je propagovaná investičná platforma podvodná,“ dodal Adamovský.