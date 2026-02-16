Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Ekonomika

Slovenská sporiteľňa znižuje úročenie ročných a trojročných hypoték

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Úročenie dvoch fixácií, ročnej a trojročnej, znižuje o 0,2 percentuálneho bodu (p. b).

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenská sporiteľňa od utorka 17. februára zlacňuje niektoré úvery na bývanie. Úročenie dvoch fixácií, ročnej a trojročnej, znižuje o 0,2 percentuálneho bodu (p. b). Informovala o tom v pondelok hovorkyňa banky Marta Cesnaková.

Najnižšia sadzba hypotéky s jednoročnou fixáciou tak klesne z doterajších 4,09 % na 3,89 % a trojročnej z 3,69 % na 3,49 %. Úročenie ostatných fixácií sa nemení. Pri päťročných úveroch na bývanie začína na 3,89 %, desaťročných na 4,69 % a 15-ročných na 4,99 %.

„Sme radi, že vďaka vývoju na trhu môžeme znížiť úrokové sadzby na obľúbených fixáciách a sen o vlastnom bývaní je tak pre ľudí ešte dostupnejší. Zároveň pripomíname, že naďalej trvá naša akcia s úrokom od 3,19 % ročne s poistením úveru a nehnuteľnosti,“ doplnila hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?