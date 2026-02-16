< sekcia Ekonomika
Slovenská sporiteľňa znižuje úročenie ročných a trojročných hypoték
Úročenie dvoch fixácií, ročnej a trojročnej, znižuje o 0,2 percentuálneho bodu (p. b).
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenská sporiteľňa od utorka 17. februára zlacňuje niektoré úvery na bývanie. Úročenie dvoch fixácií, ročnej a trojročnej, znižuje o 0,2 percentuálneho bodu (p. b). Informovala o tom v pondelok hovorkyňa banky Marta Cesnaková.
Najnižšia sadzba hypotéky s jednoročnou fixáciou tak klesne z doterajších 4,09 % na 3,89 % a trojročnej z 3,69 % na 3,49 %. Úročenie ostatných fixácií sa nemení. Pri päťročných úveroch na bývanie začína na 3,89 %, desaťročných na 4,69 % a 15-ročných na 4,99 %.
„Sme radi, že vďaka vývoju na trhu môžeme znížiť úrokové sadzby na obľúbených fixáciách a sen o vlastnom bývaní je tak pre ľudí ešte dostupnejší. Zároveň pripomíname, že naďalej trvá naša akcia s úrokom od 3,19 % ročne s poistením úveru a nehnuteľnosti,“ doplnila hovorkyňa.
